Veľká recenzia odolného Siemensu M65

Siemens v týchto dňoch na slovenský trh uvádza svoj nový odolný telefón M65. MOBIL.SME.SK vám prináša prvú slovenskú recenziu telefónu.

1. júl 2004 o 14:10 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Siemens tento rok uvádza komplexnú sériu 65. V tomto modelovom rade sú telefóny, ktoré dokonale pokrývajú potreby trhu.

Dobre vybavené telefóny série 65 sa vyznačujú veľkým farebným displejom a príjemným dizajnom bez prílišných módnych výstrelkov. Model M65 však svojím dizajnom trocha vybočuje, predovšetkým kvôli niektorým netradičným riešeniam.

Kryt telefónu je prispôsobený náročným podmienkam, do ktorých je M65 určený. Strieborný plast dopĺňajú oranžové pogumované plochy. Všetky nevyhnutné otvory v kryte sú zakryté gumenými záslepkami, ktoré na na ne nasúvajú. Telefón sa však dá používať aj bez nich.

Siemens M65 prináša celkom originálne riešenie, ktoré zvyšuje odolnosť krytu – kovový rám. Rám sa na telefón nasúva, pričom chráni prednú i zadnú časť a zároveň drží kryt batérie. Pri nasúvaní sa rám zasunie do pripravených otvorov, ktoré ho fixujú. Z prednej strany chráni displej, zo zadnej zas oblasť batérie. Je pomerne masívny a spočiatku si užívateľ na toto riešenie musí zvykať – telefón totiž práve kvôli rámu celkom nesadne do ruky. Na druhej strane práve rám chráni mobil pred poškodením pri páde alebo pri privalení ťažkým predmetom (veľmi by nás zaujímalo, či rám zvládne prejazd kolesom auta, preto sa pre vás pokúsime pripraviť crash test).

Telefón by mal zvládnuť práci v nepriaznivých podmienkach – v prachu, daždi či snehu. Preto nemá zbytočné ovládacie prvky, na boku nájdete len infraport. V spodnej časti je tiež iba konektor napájania. V zadnej časti je očko fotoaparátu a konektor na externú anténu.

Pod displejom je gumená klávesnica rozdelená do troch stĺpcov. Klávesy v strednom sú netradične v tvare ihlana. Okrem štyroch funkčných tlačidiel sa telefón ovláda aj hranatým joystickom. Keďže displej zaberá podstatnú časť prednej strany telefónu, klávesnica je stiesnená v jednom bloku v spodnej časti. Ovláda sa však veľmi dobre.

Ovládanie

Telefón sa ovláda predovšetkým joystickom, ktorým možno pohybovať piatimi smermi. Joystick je netradične hranatý, no v tomto prípade to je skôr výhoda – dá sa výborne nahmatať aj v rukaviciach. Ovládanie do strán je presné. Joystick dopĺňajú dva funkčné klávesy a klávesy na prijatie a odmietnutie hovoru.

Displej

Siemens M65 je momentálne jediný odolný telefón, ktorý ponúka veľký a kvalitný displej. Zobrazuje 65000 farieb pri rozlíšení 132 x 176 bodov.

Práve displej na prvý pohľad zaujme a evokuje otázku – je to výhoda alebo slabina tohto telefónu? Na jednej strane ponúka vysoký komfort práce s telefónom, na strane druhej patrí k jeho najzraniteľnejším častiam. Čím má displej väčšiu plochu, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa pri páde alebo inej nehode poškodí. Kovový kryt ho chráni len na okrajoch, odolnosť priehľadného „sklíčka“ sme nemali možnosť otestovať.

Poďme však k displeju – minulý rok boli práve displeje slabinou všetkých modelov okrem SX1. Okrem toho, že boli malé, kvalitatívne veľmi zaostávali za konkurenciou. Nové modely Siemensu majú tento problém vyriešený – displeje majú slušné rozlíšenie a zobrazujú štandardne 65000 farieb. Napriek tomu ich ešte stále nemožno zaradiť k špičke – displej M65 by mohol byť jasnejší a lepšie zobrazovať bielu farbu.

Menu telefónu

Vďaka väčším a lepším displejom sa konečne Siemens rozhýbal k tomu, aby zlepšil grafické prostredie menu. Nové ikony síce nadväzujú na staršie riešenie v modeloch S55 a pod., no sú väčšie, farebnejšie a krajšie animované.

Už tradične je menu telefónu prehľadné – je zaujímavé, ako farebné displeje prinútili všetkých výrobcov zvoliť podobné riešenia ovládania a dnes už vari nenájdete mobil, ktorý by mal príliš komplikované ovládanie.

Na úvodnej obrazovke je deväť ikoniek – adresár, záznamy hovoru, internet a zábava, organizér, správy, fotoaparát, extras, moje zložky a nastavenia.

Submenu je textové, užívateľ sa pohybuje vertikálne v riadkoch.

Funkcie

M65 je dobre vybavený telefón, ktorý výborne poslúži aj náročnejším manažérom pri športových aktivitách.

Telefónny zoznam dokáže pracovať aj s internou pamäťou, aj s pamäťou SIM karty, treba len nastaviť, ktorá z nich je prioritná. V telefóne je viacpoložkový zoznam s 20 pozíciami, kapacita je obmedzená iba veľkosťou internej dynamickej pamäte (10 MB). V zozname sa dajú vytvárať skupiny a ak potrebujete často rozdávať svoje telefónne číslo, môžete si vytvoriť univerzálnu vizitku.

Správy môžete odoslať v troch formátoch: ako SMS, MMS a e-mail. E-mailový klient je veľmi jednoduchý, no prehľadný.

Spojené SMS podporujú maximálne 760 znakov, pri písaní sa priamo na dispeji odpočítavajú. Samozrejme, skalní fanúšikovia nájdu aj v M65 slovník T9. Pamäť na prijaté SMS má kapacitu 100 správ, no celková kapacita je opäť obmedzená využitím dynamickej pamäte 10 MB, pretože správy môžete presúvať do archívu.

Okrem správ nájdete v M65 aj aplikáciu instant Messenger. Keďže ju však zatiaľ slovenskí operátori nepodporujú, netestovali sme ju.

Manažérske funkcie sú integrované v zložke Organizér. Ich výber je štandardný: kalendár, pripomienkovač, poznámky, úlohy, zmeškané udalosti, diktafón a časové pásma.

V kalendári, ktorý je konečne prehľadnejší a graficky príťažlivejší môžete uložiť 1000 poznámok. Zobrazenie nastavujete po dňoch, alebo týždňoch.

Do kalendára sa dá zapísať až 6 rôznych druhov udalostí. Nastaviť sa dá aj to, akou hodinou sa začína váš pracovný deň, ktorým dňom chcete začať pracovný týždeň, ktoré dni chcete označiť ako „víkendové“, alebo či vás má kalendár upozorniť na sviatok vašich blízkych.

Pripomienkovač využíva rovnaký spôsob pridávania udalostí ako kalendár, v podstate to je len rýchlejší spôsob ukladania dát do kalendára.

Pri vkladaní úloh môžete okrem dátumu a samotných informácií uložiť aj prioritu a aktuálny stav plnenia. Poznámky sa zapisujú bez nejakých zmien, príjemnou novinkou je možnosť súkromný záznam uložiť a ochrániť ho heslom pred nepovolanými zvedavcami.

Praktický je aj doplnok, ktorý zhromažďuje všetky „prešvihnuté“ termíny.

Diktafón nahráva 125 sekúnd záznamu. Záznam sa dá z telefónu odoslať cez MMS, e-mail alebo infraport. Kvalita je prekvapujúco dobrá, mikrofón je dostatočne citlivý a reproduktor zas dostatočne výkonný, aby ste si záznam mohli komfortne prehrať.

Aplikácia Časové pásma Slováka len naštve – sú v nej uložené desiatky miest sveta vrátane takých kam netrafia ani podomoví obchodníci, no Bratislava medzi nimi nie je. Vývojári v Siemense pravdepodobne dlho nepozerali do mapy Európy...

Budík prevzali vývojári z modelu S55, bohužiaľ, nastaviť ide len jeden čas, našťastie opakovanie podľa vybraných dní. Kalkulačka má príjemné prostredie, funkcie sa vyberajú joystickom. Praktický prevodník zvláda 11 veličín. Dôležité sú aj stopky a odpočítavanie.

Pochváliť musíme aj tradične výborný súborový manažér – s dátami možno ľubovoľne pracovať – presúvať ich, kopírovať, vytvárať adresáre, atď. Takýto komfort ani zďaleka neponúka každý telefón, pričom by mal byť úplne samozrejmý.

Pre hravých sú určené tri hry: Armageddon Agents, StackAttack Advanced a Turrican 2004. Oveľa zaujímavejšie sú však aplikácie. V telefóne sú opäť tri. Bike-O-Meter sa prepája s externým hardvérom, ktorý sa k telefónu musí dokúpiť. Mobil sa potom zmení na inteligentný „palubný“ počítač, ktorý dokáže snímať aktuálnu a priemernú rýchlosť, vzdialenosť, čas jazdy s množstvom ďalších nastavení, ktoré ocení každý biker. V pamäti si udrží údaje dvoch bicyklov.

Pri uvedení modelu SX1 experimentoval Siemens s virtuálnym asistentom. V M65 si ho môžete vyskúšať, aj keď výsledok je ešte stále rozpačitý. Ubrblaný Hugo bude strážiť odchádzajúce dáta z telefónu a získate tak kontrolu nad svojimi výdavkami.

Tretia aplikácia je Photo Editor, ktorý bol už v staršom S55. V editore môžete upravovať nafotený materiál, samozrejme, možnosti aplikácie i kvalitu výsledného obrázku obmedzujú súčasné možnosti hardvéru mobilných telefónov a program tak slúži iba ak na zábavu.

Manažérske funkcie dopĺňa WAP 2.0 a GPRS triedy 10.

Bežné možnosti personalizácie ako wallpaper, screensaver a farebné témy dopĺňajú červené diódy schované pod plastom vo vrchnej časti telefónu. Môžete nastaviť ich správanie pri akomkoľvek režime telefónu a vybrať si z rôznych frekvencií a spôsobov blikania. Telefón tak efektne vyzerá hlavne v noci.

Nechýbajú ani profily zvonenia. Samotné zvuky zvonenia prešli výraznými zmenami – Siemens ich podstatne zatraktívnil a 40-tónov znie veľmi dobre. V telefóne je aj aplikácia, ktorou si môžete nahrať vlastné zvonenie.

Trocha schovaná je praktická funkcia automatického vypnutia telefónu.

Telefón, samozrejme, možno prepojiť s PC a synchronizovať dáta s Outlookom.

DOPLNENÉ: Opomenuli sme ešte spomenúť podstatne zlepšenú správu hovorov. Siemens ju kompletne prerobil a v nových modeloch tak nájdete podrobný zoznam prevzatých, neprevzatých i uskutočnených hovorov. Vo veľmi prehľadnom grafickom prostredí je uvedené telefónne číslo alebo meno z adresára, dátum a čas hovoru. V detailoch toho nájdete viac - zistíte aj dĺžku hovoru. Za povšimnutie stoja aj možnosti - číslo v zázname sa dá vytočiť, uložiť do telefónneho zoznamu, zmazať a čo je najdôležitejšie, jedným kliknutím naň môžete odoslať esemesku alebo ememesku.

Fotoaparát

V M65 je integrovaný VGA fotoaparát s 5-násobným zoomom. Fotí v štyroch úrovniach kvality, nastaviť možno úroveň bielej a jas. Maximálna veľkosť fotografií je 640 x 480 bodov. Jedným kliknutím sa dá prepnúť režim fotografovania na snímanie videa.

Fotografie sú priemerné, primerané kvalite malého fotoaparátu v telefóne. Video vo formáte 3gp je použiteľné iba v ememeskách.

Batéria

Pri bežnom používaní telefón vydrží na jedno nabitie približne 4 dni a noci. Batériu Li-Ion s kapacitou 780 mAh treba nabíjať čosi viac ako dve hodiny.

Celkové hodnotenie

Siemens M65 je veľmi vydarený telefón, ktorý výborne poslúži náročným používateľom v prostredí, ktoré k bežným mobilom nie je príliš vľúdne. Výbava bude postačovať tým, ktorí potrebujú manažérske funkcie počas svojho voľna, ale aj napríklad živnostníkom, ktorí na svoje montáže v teréne potrebujú odolný telefón s množstvom funkcií. Škoda len, že Siemens do telefónu neintegroval novú technológiu Push To Talk, ktorá by M65 posunula medzi špičku.

Počas dvojtýždňového testu sme mali jediný negatívny dojem z rýchlosti telefónu – pohyb v menu a spúšťanie aplikácií má pomerne veľkú odozvu. Je to však otázka softvéru, preto veríme, že sa s týmto nedostatkom vývojári Siemensu ešte popasujú.

Zaujíma nás tiež, ako veľmi je M65 odolný – pokúsime sa teda pripraviť crash test, počas ktorého telefón nebudeme ani trochu šetriť. Sledujte MOBIL.SME.SK, dozviete sa o M65 ešte viac...

NEPREHLIADNITE VLASTNÚ FOTOGALÉRIU A FOTOGRAFIE PRIAMO Z TERÉNU V SÚVISIACICH ČLÁNKOCH!