Pomoc pri čítaní textov: Read Assistant

Iba málo ľudí považuje čítanie textov na počítači za príjemné. Klasickému papieru sa vraj nič nevyrovná. Tak či tak počet elektronických publikácií stále rastie a nie každý má možnosť si všetko vytlačiť; navyše je to aj veľmi neekologické. Jedným z progra

23. nov 2001 o 22:30 PETER VALACH

mov, ktorý sa snaží čítanie z obrazovky uľahčiť, je aj Read Assistant.

Nikto nemôže uprieť elektronickým publikáciám základné výhody: ľahké „skladovanie“ (aj na malý disk sa ich zmestia tisíce), kopírovateľnosť a možnosť úpravy. Preto sa s nimi určite budeme stretávať stále častejšie. Prakticky jedinou nevýhodou je nutnosť mať nejaké elektronické zariadenie na ich čítanie, pričom najčastejšie sa používa klasický osobný počítač. S tým prichádzajú aj mnohé ďalšie problémy, napríklad nutnosť neustále používať navigačné klávesy či nebodaj myš na posúvanie textu. Mnohí používatelia si nevedia nastaviť veľkosť písma, a tak buď majú nalepené oči na monitor pri čítaní miniatúrnych písmeniek, alebo musia obrovský text posúvať každých pár sekúnd. Zriedkavé nie sú ani „zúrivé“ farebné kombinácie pozadie/text. Množstvo rôznych formátov a kódovaní textu znamená nutnosť používať pre každý formát iný prehliadač. Súbory sú navyše často skomprimované, preto čitateľ potrebuje aj príslušný archivačný program. Nemožno zabúdať ani na vyhľadávanie želanej publikácie, čo ľuďom často robí väčší problém ako pri ich papierových ekvivalentoch.

Read Assistant sa snaží riešiť všetky tieto problémy. Jeho základnou funkciou je automatické posúvanie textu nastaviteľnou rýchlosťou. Podporuje formáty TXT, HTML, DOC a RTF (posledné dva vyžadujú nainštalovaný Word), pričom dokáže načítať súbory z mnohých druhov archívov. Nechýba možnosť konverzie kódovania textu, v súčasnosti, žiaľ, len pre ruštinu. Umožňuje prispôsobiť zobrazenie textu rôznymi spôsobmi, od veľkosti a farby písma až po ignorovanie formátovania. Samozrejmosťou je možnosť vytvoriť záložky a vyhľadávať v texte. Príjemnou maličkosťou je meranie času čítania (ktoré sa zastaví pri prepnutí do iného programu).

Na organizáciu elektronických publikácií nájdete v programe funkciu katalóg, ktorá umožňuje pridávať dokumenty do stromovej štruktúry. Ku každému môžete priradiť krátky popis, v ktorom sa dá aj vyhľadávať. Nechýba ani história prezeraných dokumentov a možnosť prechádzať na iné dokumenty v rovnakom priečinku. Program podporuje prácu viacerých používateľov a pre každého ukladá osobitné nastavenia.

Najväčšou chybou programu je to, že záložky ukladá podľa polohy okna a nie podľa textu. Preto ak zmeníte veľkosť písma, záložka vás privedie na inú pozíciu, než na akej bola vytvorená. V praxi však tak často asi veľkosť písma meniť nebudete, takže to možno tolerovať. Niektoré funkcie (najmä správa užívateľov) sú ešte stále málo intuitívne a sú pochopiteľné až po prečítaní nápovedy. Určite by neuškodila ani podpora väčšieho množstva formátov.

Read Assistant je prepracovaný program, ktorý naozaj dokáže uľahčiť prácu s elektronickými publikáciami. Keďže však nie je freeware, možno ho odporučiť iba tým, ktorí čítaním dokumentov trávia značnú časť svojho času.

(shareware)