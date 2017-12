Počítače maródujú 9 dní v roku

Vraveli nám, že počítače sa nikdy neunavia a budú pracovať večne. V skutočnosti je bežný osobný počítač "práceneschopný" častejšie, ako jeho majiteľ - dohromady až deväť dní v roku.

30. jún 2004 o 0:00

Počítač a človek - kto vydrží dlhšie pracovať? FOTO - ARCHÍV





Podľa prieskumu portálu Yahoo vo Veľkej Británii je priemerný počítač v dôsledku napadnutia vírusmi vyradený z prevádzky po dobu zodpovedajúcu trom pracovným dňom v roku. Ďalších šesť dní je neužitočný v dôsledku toho, že jeho majiteľ sa musí venovať vymazávaniu spamu, reklamnej pošty, namiesto skutočnej práce. Počítač si teda celkovo vyberie za rok deväť dní "maródky", čo je o dva dni viac, než priemerný britský zamestnanec.

Yahoo pritom prieskum uskutočnil v rámci svojej kampane proti spamu s cieľom upozorniť práve na jeho zhubnosť, do štatistiky sa preto nezapočítavala práceneschopnosť počítača spôsobená napríklad zlyhaním hardvéru.

Pozoruhodným zistením prieskumu je, že až tretina respondentov bola ochotná radikálne zmeniť svoj životný štýl, napríklad začať päťkrát do týždňa cvičiť, keby im za to niekto sľúbil, že im prestane do schránky chodiť spam. Viac než štyrom z desiatich respondentov vraj spôsobuje spam viac stresu, ako dopravné zápchy.

Pätina ľudí však zároveň z nevedomosti vlastnú situáciu len zhoršuje - priznali sa totiž, že na spam odpovedali so žiadosťou o svoje vyradenie z databázy, čo je však najistejšia cesta, ako príliv reklamnej pošty ešte zvýšiť.

Yahoo odhaduje, že každý deň sa na celom svete pošle 14,5 miliardy nevyžiadaných reklamných e-mailov. (tb)