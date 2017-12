Novinky v internetových obchodoch

Rybičky, ktoré netreba kŕmiť

30. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Akváriá, ktoré skrášľujú interiéry našich bytov a kancelárií, vyžadujú nemálo starostlivosti a času na údržbu. Nájdu sa však i také, ktoré si žijú svojím životom bez toho, aby sme museli do nich zasahovať. V internetovom obchode Brando sa objavilo miniatúrne akvárium s rozmermi 9 x 7x 9 centimetrov určené pre pripojenie k USB portu. V priehľadnej nádržke naplnenej ľubovoľnou kvapalinou poskytuje útočisko pre dvojicu plastových morských živočíchov, ktorí pri pohybe vyzerajú takmer ako živí. Ich pohyb zabezpečuje mechanizmus, ktorý dáva prúdením vodu do pohybu. Napájanie z USB portu zabezpečuje dostatok energie pre vysokosvietivú LEDku, ktorá umožňuje nasvietenie obsahu akvária až siedmimi rôznymi farbami. To umožňuje tento miniatúrny systém dokonale zladiť s interiérom, zvlášť podvečer a pri umelom osvetlení.

Aby však akvárium nepôsobilo rušivo, ak netreba, vypínačom na jeho zadnej strane sa dá deaktivovať bez odpojenia od počítača. Živú krásu mora síce táto "hračka" nenahradí, avšak tam, kde nie je iná možnosť, možno príde vhod.

Orientačná cena: 22 amerických dolárov, usb.brando.com.hk/usbminiaquarium.php

Hodinky nielen s časomierou

Náramkové hodinky už dávno neslúžia len na meranie času. Spoločnosť Xonix uviedla na trh atraktívne športové hodinky, ktoré kombinujú čaro zručnosti hodinárskych majstrov a moderné technológie. Okrem tradičného časostroja sa im podarilo do puzdra s tradičnými rozmermi zabudovať i polovodičové úložisko pre dáta s pripojením na USB, ktorého kapacita môže dosiahnuť až stovky megabajtov.

Hodinkám však nechýba ani multimediálny prehrávač MP3 súborov. Pri prehrávaní je možné pomocou ekvalizéru prifarbiť hudbu podľa nálady, ba dokonca nechýba ani emulácia 3D priestoru. Tí náročnejší môžu využiť i zabudovaný digitálny diktafón - hlasový záznamník. Aby bola údržba prehrávača čo najjednoduchšia, napája ho samostatný nabíjateľný akumulátor. Ten je napájaný vždy, keď sú hodinky pripojené káblikom k USB rozhraniu. www.xonixwatch.com/en/index.htm