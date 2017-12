Ako skryť posledného používateľa na prihlasovacej obrazovke Windows XP Professional

Ak používate štandardné prihlasovanie NT do systému Microsoft Windows XP, môžete skryť meno naposledy prihláseného používateľa nasledovne:

30. jún 2004 o 0:00

1. Spustite editor Politiky skupiny (Štart/Spustiť/Otvoriť/gpedit.msc).

2. Prejdite do priečinka Konfigurácia počítača/Nastavenie systému Windows/Nastavenie zabezpečenia /Lokálne politiky/ Možnosti zabezpečenia.

3. Vyhľadajte položku Interactive logon: Do not display last user name.

4. Nastavte ju na hodnotu Povolené.