Telefónne čísla vraj o dekádu úplne vymiznú

O desať rokov už vôbec nebudeme používať telefónne čísla, ale len internetové adresy, predpovedá Paul Mockapetris, ktorý pred 21 rokmi vynašiel jeden zo základných kameňov dnešného internetu, adresný systém DNS.

30. jún 2004 o 0:00

Podľa Mockapetrisa je internet stále vo svojej "dobe bronzovej" a najväčšie zmeny ho ešte len čakajú. "Keď sa o desať rokov obzrieme späť, bude pre nás nepochopiteľné, ako sme mohli fungovať na takom primitívnom systéme," povedal vedec televíznej stanici BBC.

Vyhľadávanie ľudí je podľa neho jednou z oblastí, ktorá potrebuje najviac vylepšovať. Systém, ktorý by konečne prepojil napríklad e-mailové adresy, telefónne čísla a adresy webových stránok, by podľa neho ľuďom výrazne uľahčil aj množstvo bežných úloh, napríklad platenie účtov.

Zmena určite nebude jednoduchá, Mockapetris však upozorňuje, že už dnes technológie rýchlo a nenápadne menia spôsob, ako pracujeme s kontaktmi. Málokto sa napríklad už učí telefónne čísla známych naspamäť a vďaka mobilným telefónom ich už veľmi zriedka vôbec vidíme. "Je celkom možné, že postupne čísla jednoducho zmiznú a ľudia budú používať len menu vo svojom telefóne," hovorí Mockapetris. "Osobne si nemyslím, že by bolo používanie čísel niečím výhodné."

Paul Mockapetris sa stal známym vďaka tomu, že v roku 1983 na pôde americkej vládnej agentúry Darpa vytvoril systém DNS. Ten zabezpečuje preklad číselných internetových adries do ľudskej reči, takže napríklad na zobrazenie webovej stránky možno napísať jej názov namiesto dlhej číselnej adresy.

V čase, keď DNS vytvoril, bol internet podľa jeho slov "laboratórnou kuriozitou". Okrem uľahčenia vyhľadávania ľudí aj informácií na internete je podľa neho najdôležitejšou otázkou, ktorá by sa mala v najbližšej budúcnosti riešiť, jeho bezpečnosť. Internet by sa mal zmeniť tak, aby boli bežní ľudia schopní rozoznať, ktoré jeho časti sú bezpečné a ktoré nie - napríklad, či e-mail, ktorý dostali, prichádza skutočne z ich banky, alebo či môže byť od niekoho iného. "Všetci dnes vieme, že chodiť v noci po tmavom parku nie je bezpečné," hovorí Mockapetris. Podobné všeobecne akceptované rozdelenie by malo podľa neho fungovať aj na internete. (tb)