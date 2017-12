Týždeň vo vede

(15.–21. 11. 2001)

25. nov 2001 o 22:30

* Americkí vedci z Fermilabu (Fermi National Accelerator Laboratory) v Batavii pri Chicagu na čele s Kevinom McFarlandom našli medzeru v štandardnom modeli častíc a síl, ktorý vo fyzike vládne 30 rokov. Zistili, že správanie neutrín, častíc s veľkou prenikavosťou bežnou látkou, vznikajúcich pri zrážke 100-miliónwattového protónového lúča s kovovým terčom, sa líši od predpovedaného. Vyplýva z toho, že na neutrína pôsobí neznáma sila alebo častica.

* Entomológovia Michael Krieger a Ken Ross z University of Georgia objavili „biologickú zbraň“ proti do USA dovezeným červeným mravcom druhu Solenopsis invicta. Sekvencovali gén zvláštnej formy bielkoviny, súvisiacej s čuchom a chuťou mravcov. Vylučujú ju v kolóniách s viacerými kráľovnami. Ak sa aplikuje v kolónii s jednou kráľovnou ako falošný signál, zvýši vzájomnú agresivitu mravcov a rozvráti ich sociálny systém.

* Izraelskí parazitológovia Yosef Schlein a Raymond Jacobson z Hebrew University v Jeruzaleme preukázali, že pieskové muchy druhu Phlebotomus papatasi, prenášače prvoka Leishmania major, ktorý v púštnych a savanových oblastiach Starého sveta spôsobuje vážne ochorenie leishmaniózu, sú paradoxne s rastúcou toleranciou proti stresom z prostredia (najmä hladu) citlivejšie na nákazu týmto prvokom.

* Genetici z amerického National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) na čele s Robertom Bellandom identifikovali na báze nedávno sekvencovaného genómu baktérie Chlamydia trachomatis gén, ktorý kóduje ničivý toxín jej kmeňa prenikajúceho do vnútra buniek (spôsobuje slepotu a vysiľujúce infekcie genitálneho traktu, vedúce k ženskej neplodnosti). Pripomína toxín B iných nebezpečných baktérií – druhu Clostridium difficile.

* Medzinárodné konzorcium 62 klinických odborníkov a vedcov vedené Matthewom Warmanom z Case Western Reserve University v ohijskom Clevelande a Howard Hughes Medical Institute objavilo príčinu osteoporózneho-pseudogliómového syndrómu, vrodeného defektu, spôsobujúceho anomálnu krehkosť a nedostatočný vývoj kostnej masy. Skrýva sa v géne LRP5, kódujúcom bielkovinu, ktorej presná funkcia v bunke je zatiaľ neznáma.

* Bádateľom z Jefferson Medical College pri Thomas Jefferson University v pennsylvánskej Philadelphii na čele s biologičkou Lorraine Iacovittiovou sa v laboratóriu za necelú hodinu podarilo premeniť 100 percent dospelých kmeňových buniek z ľudskej kostnej drene na dospelé mozgové bunky. Použili špeciálny „koktail“ rastových faktorov a iných živín. Takto získané neuróny by mohli nahradiť tie, ktoré stratili pacienti postihnutí Parkinsonovou chorobou. (5D)