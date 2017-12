Geneticky zmenené bunky z dúhovky reagujú na svetlo, táto metóda môže ľuďom vrátiť zrak

Japonským vedcom sa podarilo v pokusoch s potkanmi premeniť bunky z očnej dúhovky na fotoreceptory, citlivé nervové zakončenia reagujúce na svetlo. Táto metóda po zdokonalení môže vrátiť zrak ľuďom, ktorí oslepli v dôsledku poškodenia sietnice, informoval

časopis Nature Neuroscience.

Tím odborníkov pod vedením Masaja Takahašiho z univerzity v Kjóte experimentoval s bunkami očnej dúhovky, ktoré samotné nie sú citlivé na svetlo. V laboratóriu sa bunky geneticky pozmenili tak, že reagovali na zmenu svetelných podmienok a mohli sa transplantovať do sietnice. Takáto transplantácia sa však zatiaľ neuskutočnila.

Na genetickú manipuláciu buniek dúhovky sa použil gén Crx. Pozmenené bunky začali produkovať proteín rodopsín, ktorý obsahujú len bunky sietnice. Vonkajšia strana sietnice je vystlaná asi 120 miliónmi tyčiniek pre rozlišovanie svetla a tmy a ďalšími šiestimi miliónmi čapíkov pre farebné videnie.

Vedci sú presvedčení, že jedného dňa bude možné vrátiť nevidiacim zrak. Myšlienka premeny buniek dúhovky na bunky sietnice vychádza z toho, že obidva druhy tvoria rovnakú časť optického väziva. Zmenené bunky dúhovky by sa vrátili späť do sietnice. Pretože by pochádzali z vlastného väziva, nehrozilo by riziko, že by ich organizmus odmietol.

