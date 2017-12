Možno bude vakcína proti leukémii

21. nov 2001 o 22:30

Vedci sa už dlho usilujú vyvinúť očkovaciu látku proti leukémii. Hoci imunitný systém reaguje na toto ochorenie, jeho prirodzená odpoveď na porazenie leukémie nestačí. Tím britských vedcov našiel spôsob, ktorý by mal bojaschopnosť imunitného systému zvýšiť. Ten by sa potom dokázal vyrovnať s jednou formou leukémie – tzv. chronickou myeloidnou leukémiou (CML) – sám. CML zvyčajne postihuje ľudí nad 30 rokov. Vo Veľkej Británii jej ročne podľahne asi tisíc ľudí. Bez transplantácie kostnej drene a chemoterapie pacienti zvyčajne prežívajú menej ako päť rokov.

Bádatelia pod vedením profesora Alejandra Madrigala, vedeckého riaditeľa Anthony Nolan Bone Marrow Trust v Londýne, sa podieľali na objave, ktorý značne urýchli prácu na vývoji prvej praktickej vakcíny proti CML. Po siedmich rokoch práce identifikovali skutočný peptid, časť proteínu, ktorý produkujú leukemické bunky. Naň cieľovo pôsobí imunitný systém.

Americkí vedci zas syntetizovali umelý peptid. Biele krvinky, tzv. T-bunky imunitného systému, ktoré napádajú bunky votrelcov, sa viažu na špecifický peptid na povrchu rakovinových buniek. Jednoduchá očkovacia látka by sa mohla vyvinúť pomocou peptidu, ktorý by spúšťal reakciu imunitného systému. Podľa profesora Madrigala by sa spomínané T-bunky mohli pestovať v laboratóriu, kde by sa „učili“ rozoznávať molekuly peptidu. Potom by sa dali využiť v liečbe. (BBC)