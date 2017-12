Nemeckí mobilní operátori pravdepodobne budú nútení znížiť ceny

29. jún 2004 o 20:57 TASR

Frankfurt nad Mohanom 29. júna (TASR) - Všetci štyria nemeckí mobilní operátori sú pripravení znížiť poplatky za hovory do mobilných sietí, ktoré sú vyššie ako pri volaniach do pevnej siete. Pre agentúru Reuters to dnes uviedli zdroje z odvetvia.

Mobilná divízia spoločnosti Deutsche Telekom, firmy Vodafone Group, KPN a mm02 sa dohodli s divíziou pevných liniek Deutsche Telekomu T-Com na základných podmienkach, za ktorých znížia prepojovacie poplatky.

Nemeckí mobilní operátori účtujú konkurenčným prevádzkovateľom mobilných aj pevných sietí poplatky od 15 do 18 EUR (v prepočte asi 598 až 718 SKK) za minútu hovoru, ktorý nezačína v ich vlastnej sieti. To je oveľa viac, ako si za rovnakú službu účtujú prevádzkovatelia pevných liniek.

Vysoké poplatky kritizovali regulátori trhu vrátane Európskej komisie (EK). Britský regulátor začiatkom tohto mesiaca nariadil mobilným operátorom znížiť prepojovacie poplatky až o 34 %.

Nemecký regulátor RegTP v minulosti nebol ochotný regulovať ceny hovorov, pretože podľa neho bol na trhu dostatok konkurencie. Operátori sa však teraz obávajú, že RegTP môže byť podľa novej Európskej telekomunikačnej smernice donútený nariadiť zníženie poplatkov.

Znižovanie prepojovacích poplatkov by mohlo spôsobiť pokles tržieb mobilných operátorov o 15 až 25 %. Malo by sa realizovať v dvoch krokoch, prvý do konca tohto a druhý do konca budúceho roka.

(1 EUR = 39,903 SKK)