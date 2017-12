Ženy majú viac mozgových buniek v čelnom laloku, ktorý riadi vyššie mentálne procesy

Muži sú z Marsu, ženy z Venuše – o ich odlišnosti niet pochýb. Tím kanadských neurológov zistil, že sa odlišujú aj mozgy žien a mužov. V časti mozgu, ktorá riadi mentálne procesy, ako je úsudok, osobnosť, plánovaciu a pracovnú pamäť, majú ženy viac mozgov

23. nov 2001 o 22:30 (BBC)

ých buniek ako muži.

Tento pre niekoho prekvapujúci výsledok prezentovali kanadskí vedci na stretnutí Society for Neuroscience v San Diegu v USA. Tím bádateľov z McMaster University v kanadskom Ontáriu zistil, že hustota mozgových buniek u žien v čelnom laloku, ktorý riadi vyššie mentálne procesy, je v porovnaní s mužmi vyššia do 15 percent. Do staroby sa však hustota mozgových buniek u oboch pohlaví dostane na podobnú úroveň, pretože ženy s postupujúcim vekom strácajú bunky z tejto oblasti rýchlejšie ako muži.

Podľa profesorky Sandry Witelsonovej nie je zatiaľ vôbec jasné, aký vplyv má rozdielna hustota mozgových buniek na konanie. Dr. Tonmoy Sharma, psychiater zo Stonehouse Hospital v britskom Dartforde, konštatuje, že väčšia hustota buniek ešte neznamená, že ženy podávajú lepšie výkony. Pokiaľ ide o veľkosť, ženy majú menšie mozgy, ale medzi mentálnymi výkonmi mužov a žien rozdiely neexistujú. Možno práve väčšia hustota mozgových buniek je jedným zo spôsobov, ktorým príroda zaisťuje, že ženy majú napriek menšej veľkosti mozgu rovnaké mentálne schopnosti.

Skutočnosť, že ženy s pribúdajúcimi rokmi strácajú mozgové bunky väčšou rýchlosťou, môže znamenať vyššie riziko vzniku neurodegeneratívnych chorôb; Alzheimerova choroba je napríklad u žien častejšia ako u mužov. Úlohu v nej však zohráva aj veľa ďalších faktorov. Podľa Dr. Richarda Harveyho, riaditeľa výskumu z Alzheimer‘s Society vo Veľkej Británii, je v tomto ohľade najvýznamnejšie to, že ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku ako muži.