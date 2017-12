Adventúra Sentinels a Robots podľa filmu vo vývoji

29. jún 2004 o 14:21 Juraj Chrappa

Druhou novinkou je hra The Robots podľa rovnomenného, pripravovaného animovaného filmu od Twentieth Century Fox. Film je zaujímavý najmä tým, že na ňom pracuje Chris Wedge zodpovedný za humornú, kreslenú snímku Ice Age. The Robots bude klasickou hrou podľa filmu, zatiaľ ničím nevybočujúc z priemernosti, a o jej kvality mám skutočné obavy. Aj keď podľa vydavateľa chcú touto hrou nastoliť nový štandard v licencovaných hrách... Uvidíme, ako si s hrou poradia vývojári z Eurocom, ktorí majú na konte množstvo iných licencovaných titulov, medzi inými Harry Potter and the Chamber of Secrets a Buffy: The Vampire Slayer. Hra by sa mala objaviť spolu s filmom v prvom štvrťroku 2005.

Zdroj: www.3dgamers.com, tlačováspráva