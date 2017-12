The Suffering - brutálne krotenie beštií

Závidím majiteľom Playstation 2. Len zanedbateľné percento poriadných hororových hier sa dostane aj na naše počítače. Konverzie nedopadajú až tak dobre a množstvo hráčov frfle na podivné ovládanie, ale aj tak si hru vychutnávajú hru kvôli jej hustej atmos

29. jún 2004 o 1:40 Ján Kordoš

Ak chcete spočítať poriadne hororové gamesky pre PC, stačí vám zopár prstov. Sériu Sillent Hill nemôžeme vynechať, momentálne sa jedná o najlepšieho zástupcu konverzii z konzol. Báť sme sa mohli pri štvrtom pokračovaní Alone in the Dark, ten však veľký úspech spoločne s FPSkou Clive Barker´s Undying (najmä čo sa počtu predaných kópií týka - pozn. by chrupi)nezožal. A to je všetko, jednoducho podobné hry vytvárajú okolo seba kult, hoci pre PC sú veselo ignorované.

Väznica Abott na ostrove Carnate je posledným miestom na Zemi pre odsúdencov. Kto zavíta medzi tieto múry, živý sa z nich nedostane, čaká ho totiž poprava. Nikoho preto neprekvapuje, že v tomto väzenskom komplexe sa nachádzajú tie najväčššie ľudské omyly. Našim hrdinom je Torque a už prvý pohľad na neho dáva hráčovi náznak nechutnosti. Ten chlapík musel spraviť niečo veľmi zlé. Vysoká postava, pevné svaly, prázdny pohľad a v tvári výraz bezcitnosti sa určite nenaučil v škôlke. Na ostrove Carnate je za čin, pre ktorý sa ho boja aj ostatní väzni. Ak niekto zabije ženu a dve deti (utopenie a pád z okna), nezaslúži si súcit. Urobil to však? A čo tie hlasy v hlave a neustále sa zjavujúce vízie?

Bol som neuveriteľne prekvapený samotným príbehom, ktorý vyvrcholí až v samotnom závere. The Suffering má tri rôzne konce, všekto záleží na tom, ako sa správate počas hry. Nečakajte odo mňa, že vám prezradím čo i len jeden, všetky sú takmer logické, ale napätie trvá až do konca. Všetko záleží na samotnom hráčovi. Cestou stretnete kopec postáv a máte na výber. Zabiť ich alebo im začať veriť. Lenže, čo ak vás podrazia? Torque je schizofrenik (kto však nie je, že?) a v hlave sa mu o priazeň bijú dva hlasy – jeden je klasicky chladný, cynický a príznačne drsný, chce vidieť len krv a druhý verí v dobro. Tieto hádky sú skutočne ohromné, svedomie je nočnou morou každého z nás a tu sa nachádza v spojení s výčitkami za minulosť. Ďalšia voľba je v zabíjaní nevinných NPC postáv. Stačí ak uvediem príklad s policajtom zavretým v plynovej komore. Stlačíte gombík a budete sa pozerať na smrť alebo sa ozve vaše svedomie?

Vopred však musím všetkých hráčov upozorniť, že sa jedná o čisto akčnú záležitosť, občas stlačíte tlačidlo, občas posuniete nejaký objekt na určité miesto a tým sa nával logických hádaniek na vaše mozgové bunky zastaví. Nie je to vôbec na škodu, atmosféra je príjemne mrazivá a adventúrne prvky sa tu sčasti vyskytujú vo forme rozhovorov, do ktorých však nemôžete zasiahnúť. The Suffering môžete prejsť ako čisto akčnú hru, no ak nebudete sledovať spomienky hlavného hrdinu, nezdvihnete telefóny, neprečítate si nápisy po stenách, prídete o veľký zážitok. Preto musím zodpovedne prehlásiť, že v tejto kombinácii hrá príbeh dôležitú úlohu a bez neho by išlo o klasicky priemernú hru.

Väzenský komplex je dostatočne obrovský, no nebudete zavretý len v budovách, ale nadýchate sa aj čerstvého vzduchu v exteriéroch. Ostrov je rozľahlý, pozriete sa aj na miestny cintorín a zavítate aj do iných objektov. Najviac dominantný je však dom pre policajtov a ich rodiny. Zimomriavky mi spôsobil aj menší výlet do lesa, kde sa dozviete niečo o prekliatí ostrova. Malé upálené dievčatká stoja fakt za ten pocit strachu. Lenže nebudete bojovať proti policajtom, z inej dimenzie na vás útočia monštrá, ktoré s realitou nemajú nič spoločné. Vyblednutý zombík s čepelami miesto končatín a hlavou plnou klincov bude vašim klasickým nepriateľom. Neskôr sa k nim pridá zmutovaná potvora so vrastenými guľometmi na chrbte alebo menšie pekelné stvorenia hádžuce po vás injekčné striekačky plné jedu z vlastného chrbta. V ich žilách koluje jed, ktorý je pre ľudí životu nebezpečný, čo pocítite po prvej striekačke vo vašom krku. Samozrejme to nie je všetko, ale nechceme vás pripraviť o prekvapenie zo stretnutia s nimi.

Holými rukami by ste však zástupy nepriateľov len tak ľahko neporazili, preto hneď na začiatku získate kudlu, s ktorou toho veľa nenarobíte, ale je to lepšie ako nič. Po spriateľenom (a teraz už mŕtvom policajtovi) vám ostane klasická devina, neskôr pribudne brokovnica, požiarnicka sekera alebo Tommy Gun, ten môžete poznať napríklad z Mafie. Okrem týchto klasických zbraní nájdete ešte dynamity, granáty (šrapnelové alebo dymové) a svetlice. Občas sa na niektorých miestach vyskytne neprenosný guľomet, za ktorý si určite radi sadnete, jeho prítomnosť napovedá o hojnom počte nepriateľov v danej lokácii.

Munície do zbraní nie je veľa, preto treba šetriť. Každá zbraň má inú silu, nepriatelia znesú rôzne množstvo olova a môžete nám veriť, ze berserku sa nevyhnete. Nebude žiadnou výnimkou, ak strieľate do už dávno mŕtveho nepriateľa z oboch devín. Zo začiatku vám prostredie neumožní poriadne si zastrieľať, vašou nočnou morou budú interaktívne scény, kedy nemôžete pomôcť dotyčnej osobe a musíte sa pozerať na jej smrť. Strach a beznádej vo mne vyvolávali spomienky na rodinu, zjavenie sa mŕtvej ženy, výčitky detí, pri ktorých sa obraz rozmaže a vy sa pohybujete v spomalenom režime známom napríklad zo sláveneho Maxa Payna.

Schizofrénia je dovedená do dokonalosti zmenou hlavného hrdinu na krvilačné monštrum, podobné vašim nepriateľom. Každým zabitým monštrom narastá hodnota Rage Metra a pri maximálnej hodnote máte možnosť premeny. Ja osobne som ju však veľmi nepoužíval, hoci je premena skutočne efektná, pohľad sa nádherne rozmaže a postava disponuje obrovskou silou. Takto si predstavujem pojem amok.

A o tom to, vážení priatelia, celé je. Idete stále vpred za vidinou úteku z prekliateho ostrova, akčné scény pribúdajú, no aj v závere hry sa k slovu občas dostanú schizofrenické výjavy a budete dlhšie blúdiť po okolí so strachom v očiach. Protivníkov nie je až tak veľa, no niekedy ste z ich počtu na vopred daných lokáciách už mierne znudený. Ak sa na vás prestanú hrnúť hordy zombíkov, nastane ticho, vtedy pochopíte, že ešte vás niečo čaká, niečo, čo na vás môže vyskočiť z tmavého miesta a zrazu len vidíte sekundový záblesk mŕtveho parťáka, ako leží na basketbalovom ihrisku, do ktorého práve smerujete. Toto dokáže zamávať aj s psychikou veľmi vyrovnaného človeka.

GRAFIKA 7 / 10

Grafické spracovanie je konzolové a je na ňom vidieť, že by zvládlo ešte zopár detailov naviac, no musím sa úprimne priznať, že ja som so samotnou grafikou spokojný. Jasné, že chladič na grafike nevrnel na 100 %, postavičky sú trošku hranaté, iskričky a výboje predstavujú len pár pixelov zo základnej palety farieb, niekedy je prostredie fádne, no mne to úplne stačilo. Nepotreboval som žiadny grafický orgazmus typu Far Cry, kde ohromujúca grafika tak dojala hráčov, že prepáčili hre jej chyby. The Suffering útočí z úplne iného pohľadu: je to depresívnosť väznice, tmavé kúty (našťastie si ich môžete osvetliť baterkou, lenže bacha, aj baterka je len človek a môže jej dôjsť šťava a potom nastane tma), krvavé stopy, torzá tiel pohupujúcich sa na lane, telá bez hláv.

Väznica je výborne navrhnutá a aj keď v každej cele nájdete viac-menej tie isté predmety (Prečo by to aj malo byť inak? Väznice určite nenakupujú v Ikei.), no design levelov je takmer na najvyššej možnej úrovni. Ak by sa grafická stránka hry zlepšila o generáciu, nedokážem vám odprisahať, že by som skutočne nepustil do gatí. Už aj toto spracovanie mi stačilo. Palec smerom nahor však dvíham za dokola omieľané spomienky a flashbacky. Nemôžem si pomôcť, niečo tak geniálne sa len tak ľahko nevidí. Keď vyčistíte prostredie, prebleskne na monitore jednoduchá a rozmazaná scénka so zavraždeným synom... ďakujem, hnedá škvrna v oblasti sedacej časti o niečom napovedá.

Animácie behom hrania sú výborné, neviem aký motion-capturing použili na všetky tie monštrá tvorcovia, no tak dokonalé pohyby sa tak často nevidia. Všetky ostatné filmové scény sa odohrávajú v engine hry, ten však nie je dokonalý a čiastočne to uberá na atmosfére, ale skutočne len čiastočne. Ak sa ponoríte do hry, nevnímate trošku slabšiu konzolovú grafiku a ak vám záleží na atmosfére a hrateľnosti, budete ju dokonca považovať za výbornú. Len kvôli zbytočnému ohováraniu zo strany niektorých hráčov, volím slabšie hodnotenie, nemám totiž silu vysvetlovať, že TÁTO grafika sa k hre hodí a to, čo vidíme nie je všetko, dôležité je to, čo cítime.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie využíva kombináciu klávesnice a myšky. Pohyb zabezpečujete klávesnicou, rovnako ako akciu (otváranie dverí, posúvanie predmetov a pod.) a skoky. Myškou mierite, strieľate a to je všetko. Bol som nadmieru dojatý týmto ovládaním, po nie najlepšom ovládaní Sillent Hillu a jeho až prílišnej konzolovitosti som sršal prekvapením, že si niekto dal námahu prepracovať ovládanie pre PC a hlavne s podporou myšky.

Nesmiem zabudnúť spomenúť možnosť prepínania pohľadu z tretej osoby a z vlastných očí. Kamera spoza vašeho chrbtu sa drží stále za vami, nesnaží sa o žiadne efektné scény, čo je len dobre, nedochádza k žiadnemu chaosu. Menší problém nastane v rohoch miestností pri súbojoch, no stačí zopár krokov stranou a máte prehľad o situácii. Pohľad z vlastných očí som moc nevyužíval, máte menší prehľad o situácii, ale máte aspoň možnosť voľby, čo treba brať ako klad.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Keď som si The Suffering niesol spokojne domov za svetla, bol som plný očakávania a poctivo som čakal, kým sa úplne zotmie. Zatiahol som žalúzie, zamkol sa a zhasol svetlo. Jediná žiara osvetlujúca moju izbu bola tá od monitoru, no aj tá bola dostatočne temná. Toto bola obrovská chyba. Hru som hral sám a po hodinke hrania, som ju s krvavými očami radšej vypol, zažal svetlo a neustále sa obzeral okolo seba, či niečo na mňa nevyskočí z tmavého kúta. Zo začiatku som len behal po komplexe, pri klasických „náhodných“ scénach to so mnou len cuklo, no po zjavení prvej potvorky to už išlo so mnou dolu vodou. Výrazne tomu dopomohli aj zvuky, no tie sem teraz nepatria.

Nikdy neviete, či sa niečo pred vami nevynorí. The Slayers (čepele miesto končatín) dokážu vďaka svojim geneticky upraveným končatinám behať aj po strope a môžu na vás zoskočiť zo stropu, čo už je kvalitný nábeh na inkfart. Počujete len náraz čepelí na tvrdý betón, no nič nevidíte, nič sa nedeje, stojíte na mieste, prudko sa otáčate, svetlo baterky len čiastočne osvetľuje tmavé kúty väznice. A zrazu sa pozeráte do očí (ak vôbec nejaké má) nepriateľových a on sa už hrá s vašimi vnútornosťami.

Ale tieto akčné scény vás nedržia počas celého hrania, stačí si všímať príbeh, flashbacky začnú dávať zmysel, občas natrafíte na dávno mŕtvych väzňov, ktorým môžete pomôcť. Je to lahôdka, len škoda, že tvorcovia hry nevyťažili viac napríklad z lokácie cintorínu, ktorou len prebehnete a nenatrafíte na príliš strašidelné výjavy.

Trošku som bol sklamaný aj zo samotného hrdinu Torqueho, ktorý je až tak drsný, že nič nepovie, ste odkázaný len na na hlasy v jeho hlave. Stačilo len trošku pridať v psychike hlavnej postavy, tá sa síce zvíja medzi výberom dobra, či zla, no všetko to je len v hlavách hráčov a Torque to nedáva príliš najavo. Sú to len drobé chybičky krásy, no práve tie rozhodli vo výslednom verdikte o nižšom hodnotení. Strach zažijete aj v tomto akčnom šialenstve, no niekedy sa vytratí až príliš veľkým počtom nepriateľov, čo je trošku škoda.

MULTIPLAYER

Hra neobsauje voľbu pre viac hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Nádhera, to sa nedá ani opísať, to sa musí počuť. Tmavú chodbu osvetluje len baterka, počujete škreky, výkriky umierajúcich ľudí, zrazu všetko prestane a počujete už len ticho... zrazu akoby som začul lomoz za mnou, rýchlo sa otáčam a nič. Nasleduje cinkot čepelí a cupitanie po chladnej dlážke, cúvam k stene... Zvuky sú geniálne a dokonale navodzujú správnu atmosféru bezmocnosti.

Dabing postáv je zvládnutý tiež na výbornú a ešte teraz počuje chrapľavý hlas svojho zlého ja ako ma prehovára... kiiiiiill hiiiiiim, heeee iiiis aaaa paaaaraaasiiiteeee. Do toho sa ozve kladný ženský hlas rázne... No, maybe he can help you... pomaly sa premení na tichý až vzlykavý tón.... he can help you, don´t kill him. Ťažko to pochopíte takto z monitoru, ťažko vám popíšem plač, prosenie o život, smiech malých dievčat nad smrťou upáleného človeka.

HUDBA 8 / 10

Hudobné motívy sa síce ozývali len v určitých momentoch, hlavne pri súbojoch, no bojovú náladu a chuť po krvi pekelných netvorov zvyšovali. Niektoré motívy navodzovali pekne mrazivú atmosféru, ďalšie boli len zhluky zvukov, no jednoducho sa výborne hodili do daného prostredia. Len toho bolo trošku málo a na dokonalý soundtrack zo Sillent Hillu to jednoducho nemá. Zimomriavky však určite budete mať po celom tele.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Väčšina recenzentov vidí najväčší problém v krátkosti hry. Je mi jasné, že 7-8 hodín je skutočne krátka doba, no spomeňte si na druhý diel Maxa Payna, ktorý tiež nebol príliš dlhý, ale atmosféra a filmovosť celého projektu boli ohromujúce. Podobný pocit som mal aj pri The Suffering. Nie je to dlhá hra, ťažká atmosféra sa však snaží držať zubami nechtami po celý čas hrania a vždy vás čaká nejaké prekvapenie. Bolo by veľmi náročné a dovolím si tvrdiť, že aj nereálne, udržať dlhšiu dobu hráča pri akčnej hry pri zachovaní rovnakej atmosféry. Je to krátka hra, zato má viac koncov, čo je výrazné plus. Druhýkrát nezačnete určite hrať hneď po prvom prejdení, dajte tomu čas, naskriptované bu-bu scény strácajú po ďalšom spustení ten správny efekt, no verím, že ak si hru spustím po mesiaci, znovu budem zažívať strach ako na začiatku.

Inteligencia protivníkov ani neexistuje. Na druhú stranu, čo by ste očakávali od genetických pokusov. Idú po vás ako sliepky po flusanci a neprestanú do chvíle, kým nespravia rozbor vašich vnútorností alebo ich jednoducho nezabijete. Na každú potvorku platí niečo iné a všetko to zvýrazňuje nedostatok munície a verte mi, že veľa nábojov vystrelíte do vzduchu od ľaku. Na pokraji nervového zrútenia sa, budete mať veľký problém presne mieriť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Hodnotenie hororového žánru hier na PC je riadne ošemetná záležitosť. Podobných titulov je pomenej, preto by sa patrilo za každý slušný pokus poďakovať. The Suffering nie je dokonalá hra, to vôbec nie, no ak sa do nej ponoríte, určite sa vo vás začne prebúdzať strach. Aj keď ide o čisto akčnú záležitosť bez náznaku väčších problémov, s konzolovou grafikou a krátkou hracou dobou, neostáva mi nič iné, ako ju hráčom bažiacim po strašidelnej atmosfére odporučiť. The Suffering však odporúčam hrať v úplnej tme. Inak to už nebude ono. Potom nás však nekameňujte, my sme vás varovali, The Suffering nepatrí medzi trapné teenage horory...