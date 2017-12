EK dočasne zrušila nariadenie o nutnosti zmeniť spôsob predaja softvéru Windows

27. jún 2004 o 14:47 TASR

Brusel 27. júna (TASR) - Európska komisia (EK) dočasne zrušila nariadenie, podľa ktorého musela softvérová spoločnosť Microsoft zmeniť spôsob predaja svojho softvéru Windows.

EK tak vzala do úvahy, že v prípade stále nie je rozhodnuté a súd na jej pokyn stiahol sankcie dovtedy, kým prípad nebude definitívne uzavretý. Spoločnosti však stále hrozia dlhodobé sankcie v trvaní minimálne 3 rokov.

Komisia v marci tohto roka obvinila koncern, že rozšíril svoje dominantné postavenie na trhu operačných systémov aj na trh so serverovým softvérom. EK stále poukazovala na to, že Microsoft zneužil svoje postavenie a ohrozil konkurencieschopnosť audiovizuálnych rivalov zabudovaním Windows Media Player do Windowsu. Komisia tiež namietala voči tomu, že Microsoft neposkytol svojim rivalom dostatok informácií, vďaka ktorým by boli viac konkurencieschopní. Koncern za tieto obvinenia inkasoval pokutu 497 miliónov eur (v prepočte takmer 20 miliárd SKK) a nariadenie, aby svoje obchodné praktiky zmenil.

Počas stiahnutia sankcií je na výrobcoch počítačov, či zrealizujú Windows spolu s Windows Media Player, alebo s konkurenčnými produktmi ako napríklad RealNetworks' Real Player.

Informovala o tom agentúra Reuters.

(1 EUR = 39,953 SKK)