Úrad zvolil rumunský model

26. jún 2004 o 0:00 DANIEL CVEČEK

BRATISLAVA - Zákazníci Slovak Telecomu si budú môcť vybrať operátora, ktorý sa bude snažiť ponúkať lacnejšie hovorné napríklad do zahraničia alebo do mobilnej siete Orangeu, či EuroTelu najskôr na jeseň. "Vtedy začne Dial Telecom a ďalší alternatívni operátori v domácnostiach konkurovať Slovak Telecomu nižšími cenami zahraničných hovorov a volaní do mobilných sietí," uviedol včera výkonný riaditeľ Dial Telecomu David Bečvář.

Po prepojení sietí bude môcť zákazník Slovak Telecomu uzavrieť s ktorýmkoľvek konkurentom dominantného operátora zmluvu o poskytovaní hlasovej služby a po vytočení príslušnej predvoľby mal by napríklad do Budapešti telefonovať lacnejšie. Samozrejme, pod podmienkou, že Slovak Telecom svoju cenu neprispôsobí konkurencii. Telecom bude platiť za každý hovor alternatívnemu operátorovi tzv. prepojovací poplatok za to, že volanie dovedie do jeho siete, čo platí aj naopak.

Ale práve výška prepojovacích poplatkov je jedným zo sporných bodov, pre ktoré operátori rok a pol nedokázali s Telecomom uzavrieť zmluvy o prepojení. Telekomunikačný úrad preto vydal regulačné rozhodnutie stanovujúce metodiku ich výpočtu. "Ceny podľa výpočtu stanoveného úradom vychádzajú na dvojnásobok priemeru Európskej únie, približne na úrovni Rumunska," uviedol pre SME manažér GTS Slovakia pre stratégiu a produkty Ivan Leščák. Slovenská liberalizácia má podľa neho stále viac rumunské ako európske parametre. Z tohto pohľadu GTS hodnotí rozhodnutie úradu skôr v prospech dominantného podniku - Slovak Telecomu. "V ostatných bodoch úrad podľa nášho názoru rozhodol adekvátne v prospech otvorenia trhu," dodal Leščák.

Alternatívni operátori očakávali, že úrad stanoví zároveň s metodikou aj maximálne ceny tak, ako to urobil Český telekomunikačný úrad. Najprv v marci 2002 vydal metodiku výpočtu cien, no keď zistil, že sa českí operátori aj napriek tomu nedokázali dohodnúť, o pol roka stanovil maximálne prepojovacie poplatky. "Český Telecom vtedy rozhodnutie o maximálnych cenách súdne napadol," uviedol pre SME predseda úradu David Stádník. Slovenský regulátor maximálne ceny neurčil preto, že mu to platný zákon neumožňuje. Na to, aby určil cenový strop prepojovacích poplatkov, musí najprv ukončiť analýzu tzv. relevantných trhov, ktorú by mal ukončiť v júni.

Hoci Bečvář prácu Telekomunikačnému úradu ocenil, uviedol, že Dial Telecom podá proti jeho rozhodnutiu rozklad. O podobnom kroku uvažuje aj eTel Slovensko, no podobne ako GTS Slovakia a GlobalTel Slovakia ešte definitívne o jeho znení nerozhodol.

Alternatívni operátori k rozhodnutiu úradu

Výkonný riaditeľ spoločnosti Dial Telecom David Bečvář: "V rozhodnutí úradu nie je podrobne určená problematika týkajúca sa nefinančných parametrov prepojovacích zmlúv, preto si myslím, že dôjde k odvolaniu na oboch zúčastnených stranách. Teda na strane alternatívnych operátorov, ako aj na strane dominantného Slovak Telecomu."

Aj spoločnosť eTel Slovensko nevylučuje možnosť odvolania. Manažérka firmy pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Petra Masárová hovorí: "Konečné rozhodnutie bude zrejme až po dôkladnom preštudovaní rozhodnutia. Pravdepodobný je podobný postup všetkých alternatívnych operátorov," dodala.

"V tejto chvíli je predčasné hovoriť o odvolaní sa, ale určite je takáto možnosť reálna," uviedol manažér GTS Slovakia Ivan Leščák.

Hovorca Slovak Telecomu Radoslav Bielka: "Bližšie informácie o ďalšom postupe našej spoločnosti, poskytneme až po dôkladnom naštudovaní rozhodnutia úradu." zdroj: tasr