Kedy bude pevná linka lacnejšia?

BRATISLAVA - Telefonovať na Slovensku z pevnej linky inak ako cez Slovak Telecom sa bude dať najskôr v jeseni. Dnes sú naši telefonujúci v Európskej únii jediní, ktorí si nemôžu vyberať z konkurencie operátorov a sú odkázaní len na služby jedného obrieho

26. jún 2004 o 0:00

podniku. Liberalizovaný telekomunikačný trh má napríklad už aj Rumunsko.

Konkurencii sa Slovak Telecom otvorí najprv len pre volania z jeho siete do zahraničia alebo do sietí mobilných operátorov. Takéto hovory budú môcť zabezpečovať spoločnosti označované za alternatívnych operátorov.

Majiteľ telefónnej linky vytočí predvoľbu, ktorá ho automaticky presmeruje k operátorovi, ktorého si vybral. Budúca konkurencia Slovak Telecomu ohlasuje, že so zahraničnými operátormi bude mať podpísané lacnejšie zmluvy ako dnešný monopol.

Telecom bude platiť za každý hovor alternatívnemu operátorovi poplatok - za to, že volanie dovedie do jeho siete. Výška prepojovacích poplatkov je jedným zo sporných bodov, pre ktoré operátori rok a pol nedokázali so Slovak Telecom uzavrieť zmluvy. (dc)