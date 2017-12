Oddelenie DSL od hlasu môže zvýšiť dopyt po ADSL

25. jún 2004 o 16:21

BRATISLAVA 25. júna (SITA) - Rozhodnutie, že Slovak Telecom, a.s. (ST) nemôže nútene spájať využívanie služby ST DSL s hlasovými službami, ktoré tento týždeň vydal predseda Telekomunikačného úradu SR a je tak právoplatné, môže podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Dial Telecom, a.s. Davida Bečvářa zvýšiť dopyt domácich užívateľov po vysokorýchlostnom internete cez ADSL. Podľa neho tak užívatelia, ktorí nemajú záujem vlastniť prípojku pre hlasovú službu a chcú len využívať vysokorýchlostný internet cez ADSL, môžu po oddelení týchto služieb ušetriť niekoľko stoviek korún. Vyšší dopyt by pritom podľa neho znamenal aj väčšie možnosti predaja pre poskytovateľov pripojenia.

Pre samotných poskytovateľov služieb ADSL sa však podľa Bečvářa vo vzťahu k ST veľa nezmení, keďže nepredpokladá, že by oddelenie dátových a hlasových služieb pri vysokorýchlostnom internete znamenalo aj výraznejšie zmeny vo veľkoobchodnej ponuke Slovak Telecomu pre poskytovateľov internetu. Dominantný operátor pevných hlasových služieb si pritom podľa generálneho riaditeľa Dial Telecom v rámci veľkoobchodnej ponuky stanovuje "hlúpe" podmienky, ako je napríklad počítanie prenesených dát, ktoré zvyšuje náklady najmä na administratívu. Celkovo však podľa Bečvářa predaj ADSL pripojenia nie je pre Dial Telecom pri súčasných cenách príliš zaujímavý a obchodná marža je minimálna. "Prakticky predávame za toľko, ako nakupujeme," povedal Bečvář s tým, že pri súčasnom stave môže byť poskytovanie pripojenia ADSL pre firmu zaujímavé až pri tisícoch alebo dokonca desaťtisícoch spravovaných prípojok.

Spoločnosť Slovak Telecom (ST) musí odstrániť nútené spájanie poskytovania služby ST DSL s telefónnou službou alebo s poskytovaním služby ISDN. Predseda TÚ Milan Luknár rozhodol o tom, že ST musí odstrániť nútené spájanie poskytovania služby ST DSL s telefónnou službou alebo poskytovaním služby ISDN v druhostupňovom konaní tento týždeň. Podľa stanoviska úradu využívanie toho istého prístupového vedenia na poskytovanie oboch predmetných služieb nemožno v žiadnom prípade považovať za argument o nutnosti viazania týchto služieb z technicko-prevádzkového hľadiska.

Úrad v tejto kauze rozhodoval už po druhýkrát, keďže spoločnosť ST sa voči jeho pôvodnému rovnako znejúcemu rozhodnutiu odvolala. Podnet voči viazaniu služieb ST DSL s volacími programami podali na TÚ v októbri minulého roka spoločnosti eTel Slovensko, Dial Telecom a GTS Slovakia. Jedným z dôvodov podania bola skutočnosť, že zákazník, ktorý chce službu ST DSL využívať, je povinný odobrať od ST aj hlasovú službu, pričom firma z ponuky vylúčila aj cenovo najprístupnejšie volacie programy.