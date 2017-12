Konung 2: Krv Titanov - postrach herného redaktora

25. jún 2004 o 14:29 Ján Kordoš

Zavrite na chvíľu oči a skúste si predstaviť nádherné spojenie Diabla 2 a klasickej budovacej stratégia zo stredoveku, napríklad aj novučičký Castle Strike. Zabaľte to do oku lahodiacej 2D grafiky, pridajte nádhernú hudbu, vybrúsenú atmosféru a máte pred sebou Konung 2. Ešte kým máte privreté oči, nezabudnite na to, že občas klamem...

V pozadí vidíme postavičku, mierne zhrbenú a zúfalo trieskajúcu do klávesnice. Viditeľne trpí, no jej ochota spraviť všetko pre dobro spoločnosti (ehm...) jej nedovolí v tieto okamihy prestať. Strapaté vlasy, vedľa pohodená plechovka od energetického nápoja, áno vážení priatelia, musela to byť ťažká noc, plná zúrivého hrania. Veď aj očká tohto milého, inteligentného a krásneho (ehm... ehm...) chlapca sú krvou podliate a teraz zrejme píše článoček o hre, ktorá ho dostala. Lenže čo to, chlapec zúrivo treskne do resetu, miestnosťou sa ozvú neslušné výrazy, pri ktorých si aj steny zapchali uši a chlapec ostal ticho sedieť a smutne hľadí na monitor, kde ho znovu čakajú Wokná a kurzor blikajúci vo Worde.

Dobre, nechám to tak a zrejme každému, i priemerne inteligentnému čitateľovi, došlo, že tou postavou som so všetkou svojou vrodenou skromnosťou bol samozrejme ja. Ešte sa mi nikdy nestalo, že by mi samotná recenzia zabrala viac času ako hranie. Skutočne som sedel ako idiot, kurzor bliká, ja čumím do blba a nič. Po polhodinke som zahodil všetky zábrany, napísal úvodný odstavček a s pocitom dobre odvedenej práce som sa pobral do hajan, čo by chrupi nevzal ako celú recenziu, smaž sa v pekle! Nie, táto hra je peklo a to by som mu predsa neurobil. Pri Konung 2 som nedokázal vydržať viac než hodinku a pol. Dokonca som si vytvoril osobný rekord, keď som na jedno spustenie vydržal až 14 minút!!! Ja si jednoducho zaslúžim nejaký metál.

Aby som však vyhovel aj tej časti čitateľov, ktorí sa chcú niečo o hre dozvedieť, tak musím niečo aj z hry, čo by ju aspoň krátko charakterizovalo. Dobre, pôjdeme ale pomaličky, moje spomienky sú ešte čerstvé. Akčné RPG? Stratégia? Vieme o čo ide? Verím, že áno. Teraz to zmiešame dokopy a mohla by vzniknúť lahôdka. Nevznikla. Všetko sa to pokúša spojiť príbeh, no pripadal mi mierne úsmevný a preto mi možno ostal vrytý v pamäti a nepomáha ani tvrdý reset v podobe priameho prenosu z parlamentu.

Viete o čom je Pán Prsteňov? Verím, že aspoň v náznakoch áno. Tak si vezmite Prsteň, ktorý vládne všetkým™, hoďte ho niekam do kanálu a na ruku si navlečte Náramok moci. To je ten správny artefakt, s jeho pomocou sa stanete najmocnejší a bude vám patriť celý svet. Náramok bol vo vlastníctve múdreho a spravodlivého kráľa, no náramok ho pohltil a z príjemného uja sa stal zlý zloduch, vypaľujúci dedinky, znásilňujúci deti a starcov a všetky tie zverstvá, ktoré si dokážeme predstaviť. Zrazu však povstal mocný a kladný čarodej, z posledných zvyškov magických síl vyvolal ducha mocného bojovníka Ara (Nechcem preuršovať túto vzrušujúcu story, ale Ara a mocný bojovník? To mu nemohli tvorcovia hry dať drsné meno? Ale veď aj papagáj je len človek.), ktorý krvou titánov (áááno, bystrý čitateľ, ktorý zistil podobnosť s názvom hry, nech sa mi ozve a ja mu s radosťou zagratulujem) povolal šiestich hrdinov a len oni/ony sa môžu postaviť temnému zlu a vrátiť znovu do krajov lásku, pokoj a... a... veď to poznáte. Inak poviem vám, intro bolo tak vtipné, že som si po prvom spustení myslel, že si zo mňa niekto robí nechutnú prdel.

Trošku sa rozveselíme jedným vtipom, lebo už vidím ako sa vám zatvárajú oči a verte, že aj mne (autor článku verí, že sa našla aspoň jediná osoba, ktorá začala zaspávať nad článkom a teraz aspoň vie, aké to je písať niečo o druhej v noci). Takže, najprv dáme jeden z tých, čo musí zaujať. No, napadá ma len jeden sprostý a ešte nie je po 22. hodine (takže ak kliknete na článok od 22 do šiestej hodiny rannej, sprístupní sa vám bonus s vtipom a linkom na neobmedzené sťahovanie holých báb), takže si ho nechám pre seba a presunieme sa ďalej.

Musím však pochváliť autorov za podrobnejšie štatistiky postavičiek. Okrem klasickej sily, inteligencie atď. tu máme aj sekundárne vlastnosti, z ktorých spomeniem napríklad ovládanie jednotlivých zbraní, liečenie a iné. Takto si môžete na začiatku hrania vytvoriť hrdinu podľa vlastných predstáv a postupne v hre vylepšovať. Na výber máte troch zástupcov mužského a troch ženského pohlavia. Trošku ma však zarazilo, že som si vybral fešnú blondýnku, no v hre mi tá zmes pixelov pripomínala 150-kilové prasa, s obvodom lýtok asi meter. Každá postava má inú rasu a tým iné primárne vlastnosti, takže vyberajte dôsledne, v hraní sa to aj tak neprejaví...

Úsmev sa mi zjavil na tvári, práve som sa totiž rozhodol, že všeobecných informácii máte už dosť, dosť toho mám i ja. Nemám síl rozpisovať sa tu o hre podrobnejšie, dúfam, že mi to bude odpustené a získali ste aspoň aký-taký pohľad na Konung 2.

GRAFIKA 1 / 10

Nebudem vám teraz tvrdiť, že Diablo 2 je super orgasticky spracovaný, no je pekný na pohľad. Tvorcom Sacred by som dal za grafiku aj pusu na čelo, ale 1C Software to dotiahli do totálneho vrcholu. Otras nad otras. Zaslúžili by si riadny kopanec do časti tela, kde chrbát končí a získava neslušné meno. Porovnávať by som mohol maximálne s prvým Diablom a aj tam bola architektúra levelov vytvorená náhodným generátorom podzemia lepšia. Priestranstvá bez štipky zaujímavosti, detailnosť sa neskrýva ani v kúte a radšej odkrivkala za lepšou budúcnosťou niekam preč. Veď sa pozrite na tých pár screenshotov okolo a pochopíte sami. Je to jednoducho na šabľu a už som si myslel, že som sa presunul o 8 rôčkov späť v čase.

Na druhú stranu si hra zaslúžila pol hviezdičky za hardvérovú nenáročnosť, ale to už skutočne ťahám z päty, aby si grafika zaslúžila aspoň aké-také ohodnotenie. Som zástancom, že grafika hru nerobí, veď aj Solitaire je graficky poslabšia gameska a aká s ňou je zábava...

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie sa celkom podarilo, veď na klikaní myškou na predmety, nepriateľov a ikonky v interfejsi hry sa nedá toho až tak moc pokašlať. Občas však zarazí nevýrazný font a farba písma pri rozhovoroch, no to je už tá najmenšia chybička.

HRATEĽNOSŤ 1 / 10

Už v opisnej časti recenzie som spomínal, že súboje sú nudné, ale aby mi naskakovali znaky, spomeniem to ešte raz a pridám príklad boja. Na mapke sa na vás vrhne dvojica nepriateľov, vy kliknete ne jedného, postavička seká, nepriateľ seká, život pomaly (skutočne POMALY) ubúda jednému i druhému. Po jeho upižlaní sa vrhnete (buheheee) na druhého, vychlascete jednu flašku energy drinku a čakáme minútku, kým jeden z nich nepadne na zem mŕtvy od nudy. Ďakujem za možnosť najať si pomocníkov a aspoň sa súboje skrátia.

Zábavnosť považujem za jednu z najdôležitejších súčastí hry a nenašiel som nič, čo by ma prinútilo hru hrať. Ťažko zažijete tie známe záchvevy, keď postúpite na ďalšiu úroveň alebo nájdete špeciálny predmet, ktorý vylepší vaše vlastnosti. Nič také nehrozí. Kladom je, že som pri hre nezaspal, no za ten krátky čas by som to ani nestihol a len som vydesene čučal na monitor. Ak chcem kvalitné RPG, máme tu kopec možností a o stratégii ani nevravím. Strategická je príjemné spestrenie, no je príliš odfláknutá a veľa z nej mať nebudete.

MULTIPLAYER

Moje pôvodné hodnotenie 5 hviezdičiek som musel zrušiť kvôli jeho absencii (a ďalším prednáškam big bossa o hodnotení, systéme, zodpovednosti voči čitateľom – úprimne, je mi to jedno, vy ste to nemuseli „hrať“ - svedomiu, ohovarániu zo strany konkurencie nad amatérstvom a kopec ďalších vecí, pri ktorých sa tak nádherne zaspáva), no práve to ma prinútilo k tomu, aby som ho ohodnotil maximom.

ZVUKOVÉ EFEKTY 1 / 10



Ďalšie prekvapenie bola pre mňa absencia dabingu počas intra. Čítať text bolo síce pekné, ale nudné. Pridal by som polovičku hviezdičky, ak by bolo viac dabingu, ten vychádza zo súboja s realitou celkom obstojne, no aj tak je vidieť, že niekto len stručne a na prvý pokus vypotil zo seba vopred pripravený text a potom padla. Monotónne a nekvalitné.

HUDBA 2 / 10

Nie som si istý, či som pri hraní niečo vôbec počul, ale dajme tomu, že sa tam pár tónov vyskytovalo a občas doplnili ticho pri mojom zúfalom pokuse o hranie. Nebuďte však optimisti, nečakajú vás žiadne chorály a temné melódie ako napríklad v Diablo 2. Len občas niečo zaznie a skôr ako si uvedomíte, že ste niečo počuli, už to aj skončí. Povšimol som si, že nejaká smyčka stále znie pri súbojoch, ale keď sa k nim dostanete, nebudete aj tak nič vnímať. No aspoň za pokus to ohodnotím kladne.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 1 / 10

Hra je ťažká ako fras. Nie je to mojou neschopnosťou, ale nedoladením hry. Keď sa na vás na začiatku vrhne banda nadržaných stráží, vychlascete všetku poživeň a trpko zistíte, že tu niečo nehrá. Neprišiel som ani na výpočet úspešnosti zásahu, čo ma skutočne dojalo. Náhodne zasiahnete nepriateľa, raz nie, raz áno. Inteligencia protivníkov neexistuje. Dobrých desať minút som sa bavil naháňaním, keď nepriatelia za mnou behali dokola okolo jednej budovy ako svorka vlkov. Nenapadlo ich zmeniť smer krútenia sa, prípadne obklúčiť ma. Jednoducho vidím kus žvanca, tak bežím za ním. Príklad z praxe: pes naháňajúci si vlastný chvost.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 1 / 10

Človek nezabudne na svoju prvú pusu, prvý sex, prvú jazdu autom, pravých priateľov atď. Ja nezabudnem nikdy na Konung 2. Prvú pusu nahradí druhá, prvý sex aj tak nestojí za veľa, prvú jazdu autom nahradí prvá búračka a len Konung 2 a priatelia (teda dúfam, že hlavne to druhé) ostane pri mne až do konca života. Som nesmierne rád, že mi doprajete v diskusiách len tie najhoršie tituly pod zámienkov zabavenia sa, no ja som sa tentoraz nesmial vôbec. Veď počkajte, raz dostanem aj pecku a bude pokoj :). Konung 2 je nepodarený hybrid nudného klikfestu, zúfalej stratégie v príšernom spracovaní bez štipky zábavnosti a inteligencie. Dohovoril som a teraz sa už poberiem na odpočinok, vezmem si dávku rohypnolu a zoloftu, aby som sa cítil aspoň trošku šťastne na tomto svete.