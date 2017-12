Zákazníkom stránky Playboy.com ukradli osobné údaje

21. nov 2001 o 14:56 TASR

New York 21. novembra (TASR) - Hackeri ukradli elektronickej verzii erotického časopisu Playboy (Playboy.com) citlivé údaje o zákazníkoch, vrátane čísiel kreditných kariet. Redakcia informovala predplatiteľov o bezpečnostnej diere v pondelok prostredníctvom elektronickej pošty.

Podľa informácií internetovej stránky Cnet prezident Playboy.com Larry Lux v e-maili priznáva, že hackeri sa nelegálne dostali do "časti počítačového systému". Koľkých zákazníkov sa nepríjemná udalosť týka, však Lux neoznámil. Nie je známe ani to, kedy hackeri do systému prenikli.

Redakcia elektronickej verzie Playboya vyzvala zákazníkov, aby si dali preveriť všetky transakcie uskutočnené s kreditnými kartami. Na vyšetrovaní prípadu pracuje okrem polície aj expert na informatiku.

Priamo na stránke Playboy.com nie je o útoku hackerov zatiaľ ani slovo. Takisto shoppingové stránky sú prístupné bez obmedzenia.

Elektronické pirátstvo sa prevalilo v nedeľu, keď jeden z hackerov poslal e-maily piatim návštevníkom stránky Playboya, v ktorých uviedol čísla ich kreditných kariet. Hacker ďalej tvrdil, že k osobným údajom má prístup už od roku 1998.