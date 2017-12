NASA očakáva dôsledná reforma

25. jún 2004 o 0:42 TASR

Washington 24. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre vesmír a letectvo (NASA) čaká v dôsledku neutíchajúcich kritických pripomienok od augusta dôsledná štrukturálna reforma.

Jej cieľom je vytvoriť z NASA modernú organizáciu a presne vymedziť jej kompetencie a zodpovednosť, povedal dnes vo Washingtone riaditeľ NASA Sean OďKeefe.

Podľa vyjadrenia Keefeho majú v úrade vzniknúť nové riaditeľstvá pre výskum vzdušných ciest, vedu, vesmírne operácie a výskumné systémy. V snahe zlepšiť rozhodovacie procesy predpokladá nová koncepcia založenie strategickej plánovacej rady.

Keefe označil štrukturálnu reformu za reakciu na správu expertnej komisie, ktorú vymenoval prezident George W.Bush.

Správa navrhovala okrem iného aj reformu NASA od základu a intenzívnejšie zapájanie súkromnej sféry pri zadávaní objednávok. Okrem toho majú kolektívy projektantov vyvíjať nové technológie.

Komisia začala svoju prácu po Bushovom prejave o vesmírnej politike 14. januára. Bushova vízia predpokladá pilotované vesmírne lety na Mesiac, Mars a "ešte za tento svet." Podľa nej by sa mala nová vesmírna loď vyvinúť a otestovať do roka 2008, prvá pilotovaná vesmírna misia by sa mala uskutočniť najneskôr do roka 2014. Od roku 2020 by mali vesmírne expedície využívať na štarty Mesiac.

