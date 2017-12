Orange výrazne mení podmienky roamingu - k lepšiemu

Orange zjednocuje súčasné tri typy roamingu do jedného, dočasne zlacňuje poplatok za prijaté hovory a spúšťa praktické roamingové služby.

24. jún 2004 o 22:24

Orange od 25. júna zjednotní tri existujúce služby Roaming – svet, Orange roaming 2000 a Roaming – susedné krajiny do jednej služby pod názvom Roaming.

Zákazníci Orangeu si od 29. júna budú môcť sami aktivovať a blokovať prichádzajúce hovory v roamingu podľa vlastného rozhodnutia a získať tak plnú kontrolu nad nákladmi na telefonovanie v zahraničí.

Okrem toho Orange dočasne zlacňuje prichádzajúce hovory u všetkých roamingových partnerov na celom svete na 14,90 Sk za minútu vrátane DPH, a to pre užívateľov paušálov aj služby Prima.

Všetkým užívateľom paušálov ponúka Orange od 25. júna službu roaming bez mesačného poplatku. Noví zákazníci pri aktivácii služby Roaming zaplatia znížený depozit 2000 Sk. Zákazníci, ktorí využívajú niektorý z paušálov najmenej 12 mesiacov, budú môcť využívať službu Roaming bez akéhokoľvek depozitu.

Jednotný roaming

Zákazníci Orangeu si doteraz mohli vybrať z troch variant služby Roaming, ktorá umožňuje používať mobilný telefón v sieťach zahraničných roamingových partnerov. Jednotlivé varianty služby (Roaming – svet, Roaming – susedné krajiny a Orange roaming 2000) sa líšili množstvom roamingových partnerov a krajín, v ktorých mohli zákazníci svoj mobilný telefón používať.

Služba Orange roaming 2000 poskytovala zablokovanie prichádzajúcich hovorov v roamingu, čím sa zákazníci mohli vyhnúť neočakávanému nárastu účtu za telekomunikačné služby za prijímané hovory.

Od 25. júna Orange v záujme zjednodušenia a sprehľadnenia služby nahradí tieto tri varianty roamingu jednotnou službou pod názvom Roaming. Jednotný roaming umožňuje využívať mobilný telefón v zahraničí u vyše 230 roamingových partnerov v 116 krajinách sveta.

Užívatelia si budú môcť sami, aj v zahraničí aktivovať prípadne zablokovať prichádzajúce hovory zaslaním SMS v tvare ANO na číslo 369 alebo na číslo 963 pre blokovanie prichádzajúcich hovorov.

Prichádzajúce hovory si zákazníci Orangeu môžu aktivovať aj zavolaním na krátke číslo 2000 alebo 9053, a to v domácej sieti, prípadne v zahraničných sieťach, ktoré podporujú využívanie krátkych čísel. Nastavenie je možné neobmedzene meniť, v závislosti od potrieb zákazníka. Odoslanie SMS, resp. hovory na krátke čísla budú spoplatňované podľa cenníka konkrétneho roamingového partnera.

Cena za odchádzajúce hovory v zahraničí a za zasielanie SMS je rôzna v závislosti od operátora, ktorého si zákazník zvolí. Cenník za služby roamingových partnerov v zahraničí je k dispozícií na stránke Orange a na všetkých predajných miestach Orangeu.



Roaming bez depozitu a mesačných poplatkov

Zákazníci, ktorí využívajú niektorý z mesačných paušálov Orangeu najmenej

12 mesiacov si Roaming budú môcť aktivovať bez zloženia depozitu, ktorý bol doteraz vo výške 5000 Sk, resp. 2000 Sk podľa varianty používaného roamingu. Pre zákazníkov, ktorí využívajú niektorý z paušálov menej ako 12 mesiacov, Orange znižuje výšku depozitu pri aktivácii služby Roaming na 2000 Sk. Od 25. júna budú môcť využívať služby Roaming všetci užívatelia bez mesačného poplatku.

Dočasné zníženie cien za prichádzajúce hovory

Orange znižuje ceny za prichádzajúce hovory u všetkých roamingových partnerov Orangeu na celom svete na 14,90 Sk vrátane DPH za minútu hovoru. Táto jednotná cena za prichádzajúce hovory platí pre všetkých užívateľov paušálov aj služby Prima, bez ohľadu na mobilnú sieť alebo krajinu, kde sa zákazník nachádza. Akcia na zvýhodnené ceny na prichádzajúce hovory platí do 12. septembra 2004.

O službe Roaming

Služba Roaming umožňuje využívať mobilný telefón v sietiach zahraničných roamingových partnerov, s ktorými má spoločnosť Orange Slovensko podpísané roamingové dohody. V súčasnosti má Orange Slovensko v zahraničí 230 roamingových partnerov v 116 krajinách sveta.

Roaming môžu využívať zákazníci paušálov aj užívatelia služby Prima. Užívatelia paušálov si roaming môžu aktivovať telefonicky na Zákazníckej linke 905 (ak splňajú podmienku aktivácie bez depozitu) alebo návštevou predajného miesta bez aktivačného poplatku. Roaming je možné aktivovať aj odoslaním SMS v tvare ROAM A na číslo 9053. Užívatelia služby Prima si môžu Prima roaming aktivovať zaslaním SMS v tvare ROAM A na číslo 444, pričom z kreditu sa im odráta aktivačný poplatok vo výške 1 koruny vrátane DPH.

Okrem telefonovania a posielania SMS môžu zákazníci Orangeu v zahraničí využívať aj dátové služby, ako napríklad Orange World alebo Obrazové správy, a to v sietiach operátorov, ktorí majú podpísané dohody o dátovom roamingu so spoločnosťou Orange Slovensko.

Dátové služby môžu zákazníci Orangeu využívať v roamingu za rovnakých podmienok, ako v domácej sieti bez akýchkoľvek ďalších poplatkov alebo zvýšených nákladov. Aj na dovolenke tak majú prístup k najnovším správam, e-mailu alebo internetu cez mobilný telefón a môžu posielať obrazové správy a dokonca aj klasické „papierové“ pohľadnice.

Rôzne výhody pre užívateľov služby Roaming od spoločnost Orange Slovensko poskytujú aj zahraniční roamingoví partneri Orangeu. Slovinský operátor SI.mobil napríklad umožňuje každý deň od 1. júna do 31. augusta od 16. do 17. hodiny posielanie SMS správ bezplatne do všetkých mobilných sietí, vrátane slovenských. Chorvátsky operátor Cronet ponúka zákazníkom Orangeu s mesačnými paušálmi polovičnú zľavu na všetky SMS správy, pokiaľ budú poslielané medzi 17. a 18. hodinou v období od 1. júna do 31. augusta.