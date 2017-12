Oficiálna prezentácia Slovenska na CeBIT-e 2002

21. nov 2001 o 14:34 TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) - Na najvýznamnejšej európskej výstave informačných a telekomunikačných technológií CeBIT, ktorá sa bude konať v marci 2002 v Hannoveri, sa zúčastnia aj slovenské spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných a telekomunikačných technológií.

Organizačným garantom Slovenska na výstave je IT Klub, nezisková organizácia združujúca významné informačno-komunikačné spoločnosti, (onedlho bude premenovaná na Slovenskú asociáciu IT - ITAS). Účasť na CeBIT-e je pre SR úspechom, pretože možnosť oficiálnej prezentácie na výstave sa poskytuje len štyrom krajinám. Budúci rok sa okrem Slovenska predstavia Belgicko, India a Malajzia.

Ako TASR informovala Renáta Malecová z IT Klubu, tomuto projektu prisľúbila svoju podporu vláda SR s finančným príspevkom Ministerstva hospodárstva SR. Spoločnosti ktoré sa budú prezentovať na CeBIT-e v spoločnej expozícii ITAS môžu po skončení výstavy prostredníctvom fondu SARIO žiadať o refundáciu časti nákladov. Prihlášky na prezentáciu sa podávajú do 26. novembra na adresu IT Klubu.

