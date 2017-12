Návrat k veľkej recenzii Siemensu SL65

V júni sme vám priniesli prvé dojmy k novinke Siemensu s označením SL65. Vtedy sme držali testovací kus, ktorý slúžil len na zoznámenie, preto sa dnes vraciame k finálnej verzii telefónu.

13. sep 2004 o 0:00 Marián Pavel - SME online

Tú už nájdete aj na pultoch slovenských obchodov.

Dizajn a klávesnica

Dizajn SL65 neprináša nič svetoborné, dokonca možno povedať, že veľmi úzko nadväzuje na dizajn SL55. Namiesto päťsmerového tlačidla dizajnéri tentoraz riešili ovládanie malým joystickom, funkčné tlačidlá okolo sú zoradené do oblúčika pripomínajúceho úsmev. Telefón má celkový tvar vajíčka, samozrejme, v uzatvorenej polohe.

SL65 je slider, teda telefón, ktorý sa otvára vzájomným protiposunom tela a klávesnice. Kryt je z plastu – farebnej kombinácie slonovej kosti, tmavej šedej metalízy a striebornej. Táto farebná kombinácia telefónu veľmi pristane. Predáva sa však aj v strieborno – čiernej úprave. Aj táto kombinácia vyzerá veľmi dobre.

Na pravom boku má SL65 iba infraport, na ľavom tri funkčné tlačidlá. V spodnej časti je len konektor na pripojenie externého zdroja (je kompatibilný so všetkými telefónmi od modelu S55 vyššie).

Klávesnicu, schovanú pod telom telefónu tvorí jeden súvislý blok, jednotlivé klávesy sú však kaskádovito usporiadané. Ovládajú sa veľmi dobre.

Ovládanie

Jemne vyvýšený joystick je presný. Veľmi dobre sa telefón ovláda aj cez funkčné tlačidlá okolo, okrem tlačidla po joystickom. V továrenskom nastavení je predvolený internetový prehliadač. Pri bežnej práci s telefónom toto tlačidlo neustále stláčate a po čase je dosť otravné prehliadač opakovane vypínať. Nehovoriac o tom, že vám zbytočne nabiehajú dáta v internetovom paušále operátora. Bohužiaľ, toto tlačidlo sa nedá preprogramovať, ani vypnúť, preto užívateľovi neostáva iná možnosť, ako si dávať väčší pozor.

Na prvom testovanom telefóne sa nám tiež nepozdávalo pomerne ťažké posúvanie jednotlivých častí krytu pri vysúvaní klávesnice. Finálna verzia telefónu sa už otvára jednoduchšie, aj keď pomocná pružinka, ktorú má napríklad konkurenčný Samsung SGH-E800 by mechanizmu veľmi pomohla.

Displej

Najväčším hendikepom SL55 bol displej, ktorý mal nízke rozlíšenie a zobrazoval len 4096 farieb (aj to nepresne). SL65 je oveľa ďalej – displej zobrazuje 65000 farieb, no s rozlíšením stále patrí skôr medzi priemer. Bežný užívateľ však bude spokojný.

Menu telefónu

Najvýznamnejšími zmenami prešiel softvér. Logika ovládania telefónu ostala rovnaká, no SL65 má úplne nové grafické prostredie s krajšími ikonkami. Aj v tomto prípade tvorí menu 9 ikon združujúcich jednotlivé funkcie: telefónny zoznam, záznamy hovoru, surf a zábava, organizér, správy, fotoaparát, doplnky, súborový manažér, nastavenia.

Menu zodpovedá štandardu, ktorý Siemens dodržiava vo všetkých modeloch novej rady 65.

Funkcie

SL65 je módny telefón s výbavou zodpovedajúcou tejto triede mobilov. Telefónny zoznam je viacpoložkový (10 rôznych údajov), jeho kapacita je 1000 záznamov (alebo približne 6 MB pamäte). Umožňuje pohodlne pracovať ako s kontaktmi na SIM karte, tak v telefóne. Kontakty možno triediť do skupín volajúcich. SL65 zvláda odoslať SMS, MMS i e-maily. Funkcie správ poskytujú rovnaký komfort, ako napríklad S55 a vyššie.

Kalendár zobrazuje udalosti buď v týždennom alebo v dennom režime.

Súčasťou zložky Organizér je kalendár, poznámky, pripomienkovač, úlohy, diktafón, časové zóny a celkom praktická funkcia upozorňujúca na „prešvihnuté“ termíny. Do kalendára sa dá zapísať až 6 rôznych druhov udalostí. V kalendári sa tiež dá nastaviť, akou hodinou sa začína váš pracovný deň, ktorým dňom chcete začať pracovný týždeň, ktoré dni chcete označiť ako „víkendové“. Tieto voľby veľmi ocenia všetci tí, čo pracujú na smeny a ich program nie je zladený s bežným pracovným týždňom.

Budík je bezo zmien, nastaviť sa dá len jedno opakované zvonenie s voľbou dní v týždni, kedy má zvoniť. Prakticky je vyriešená kalkulačka – funkcie vyberáte joystickom. Konvertor veličín a stopky dnes patria k bežnej výbave.

V mobiloch Siemensu tradične nájdete aj praktický a prehľadný súborový manažér, v ktorom si užívatelia môžu okamžite zistiť, aké dáta majú v telefóne. V SL65 s nimi možno pracovať – kopírovať, presúvať, mazať a to dokonca aj hromadne (túto možnosť ponúka zatiaľ len operačný systém Symbian). Výborná je aj aplikácia, ktorá informuje o kapacite pamäte.

Štandardne dostupné nastavenia umožňujú telefón dokonale prispôsobiť vlastným potrebám. Vybrať si môžete profily správania, rôzne grafické témy užívateľského prostredia, wallpaper, screensaver, animácie pri štarte a vypnutí, logo operátora atď. Vo finálnej verzii pribudli nové farebné témy prostredia, ktoré vyzerajú veľmi dobre. Oceniť treba aj filter volaní, vďaka ktorému sa dajú odfiltrovať iba volania od vybraných osôb, alebo skupín volajpúcich.

Na displeji môžete nastaviť jas a kontrast. Zaujímavá voľba je aj prepínanie veľkosti písma, telefón tak ocenia aj užívatelia so slabším zrakom. Bohaté možnosti môžete využiť aj pri nastavení zvuku a zvonení. Zvonenia sú iba polyfonické, Siemens zatiaľ nepodporuje formát MP3.

Nastaviť sa dá aj správanie slidera – teda zvuky pri otvorení a zatvorení telefónu, či automatické blokovanie klávesnice.

V testovanom telefóne ešte neboli nainštalované žiadne hry a aplikácie. Komunikácia je s SL65 na úrovni – GPRS triedy 10 a WAP 2.0 predstavuje dnes špičku. S externými zariadeniami komunikuje SL65 cez infraport.

V telefóne má užívateľ k dispozícii viac ako 10 MB internej zdieľanej pamäte.

Fotoaparát

V SL65 je integrovaný VGA fotoaparát. Keďže je samotný mobil maličký, šošovka je umiestnená dosť nešťastne a bude sa stávať, že ju zakryjete prstami.

K dispozícii sú štyri úrovne rozlíšenia, tri voľby nastavenia bielej, nastavenie jasu a päťnásobný zoom.

Kvalita fotografií zodpovedá štandardu VGA.

Batéria

V telefóne sa dodáva lítium-polymérová batéria s kapacitou 700 mAh. Vydržať by mala 270 minút hovoru a 230 hodín v pohotovostnom režime.

Celkové hodnotenie

Siemens SL65 je dôstojným nástupcom populárnej SL55, aj keď neprešiel žiadnymi významnými zmenami. Príjemným prekvapením je kapacita pamäte, ktorá umožňuje využiť naplno potenciál Java hier a aplikácií. Mechanizmus krytu by mohol mať pomocnú pružinku, ktorá by uľahčila vysúvanie klávesnice. Veľké mínus prideľujeme dizajnérom aj za nešťastne umiestnené tlačidlo spúšťania internetového prehliadača, ktoré sa nedá vypnúť.

SL65 má šancu na to, aby dosiahol ešte väčší úspech ako SL55. Možno tiež očakávať, že sa opäť stane inšpiráciou pre rôznych dizajnérov a módne domy a na trh sa budú dostávať rôzne limitované edície.

