Mobilní operátori zadefinujú požiadavky na novú platformu

23. jún 2004 o 10:47 SITA

BRATISLAVA, LONDÝN 23. júna (SITA) - Skupina najvýznamnejších svetových mobilných operátorov v stredu oznámila vytvorenie organizácie OMTP (Open Mobile Terminal Platform), ktorej zámerom je spoločný postup pri definovaní požiadaviek na otvorenú platformu pre mobilné terminály budúcnosti. Zakladajúcimi členmi tejto iniciatívy sa stali spoločnosti mmO2, NTT DoCoMo, Orange, SMART Communications, Telefónica Móviles, TIM (Telecom Italia Mobile), T-Mobile a skupina Vodafone. Informovala o tom spoločnosť Orange.

Cieľom OMTP je definovať požiadavky na otvorenú spoločnú platformu tak, aby mobilné zariadenia mohli poskytovať štandardizované aplikačné rozhrania, a tým poskytnúť zákazníkom konzistentnejší a lepší prístup k službám na rozličných mobilných zariadeniach. Otvorená platforma zároveň umožní jednotlivým operátorom a výrobcom prispôsobovať a odlíšiť svoju ponuku v súlade s vlastnou marketingovou a obchodnou stratégiou.

Spoločnosť OMTP Limited so sídlom v Londýne je otvorená asociácia, ktorej členom sa môžu stať organizácie, ktoré príjmu požiadavky skupiny a podporia dosahovanie jej cieľov. Svoj záujem o členstvo v organizácii prejavili doteraz spoločnosti ako Amena, Hutchinson/3, KPN, One Austria, SFR a Telenor. Svoj záujem o vstup do aosociácie môžu podľa správy prejaviť aj ďalší mobilní operátori, výrobcovia mobilných zariadení a dodávatelia hardvéru a softvéru.