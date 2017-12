True Crime: Streets of L.A. – vyriešte zločiny veľkomesta

Originálny mix žánrov z konzoly Playstation 2 sa konečne dostal aj na PC. Ako dopadla konverzia tejto strieľačko-mlátičko-autíčkoviny s nekompromisným policajtom v hlavnej roli, sa dozviete v našej recenzii.

23. jún 2004 o 10:47 Marián Kluvanec

Ahoj, volám sa Kang. Nick Kang. A nasledujúcich pár minút budeme spoločne venovať kurzu sebaovládania. Takže: vy mi teraz začnete vulgárne nadávať (nevynechajte, prosím, ani zmienku o mojej rodine, priateľoch a kocúrovi) a ja si medzitým reloadnem svoje dva kolty... Tak čo, pripravení?

Mám rád vtipných hrdinov. Taký je Duke Nukem, taký je aj Nick Kang. Netvári sa smrteľne vážne ako Jack Slate (Dead To Rights), hoci rieši smrteľne vážnu záležitosť. Ani sa hneď nezamiluje do prvej ozbrojenej ženy vo svojej blízkosti, ako Max Payne (MPII). Jednoducho, Kang je šéf. Veď preto aj tie problémy v zamestnaní... Aha, vy ešte neviete, že náš hrdina je členom špeciálnej policajnej jednotky v Los Angeles, ktorá sa „stará“ o ten najhorší odpad, aký sa len v uliciach americkej metropoly môže pohybovať. Niektorí ľudia prosto namiesto domáceho karaoke spievania vezmú búchačku a pustia sa s ňou šermovať iným pred očami. O to horšie, keď vytvoria taký svojský odborový zväz, komu predsedá ten s najvyšším počtom zabitých ľudí. Ani nehovoriac o tom, keď je dotyčný ruského, alebo čínskeho pôvodu. To už je reč o Triáde a ruskej mafii, dvoch najpresvedčivejších lobystických skupinách v podnikateľských kruhoch. Tieto skupiny stoja aj za dávnym zmiznutím Kangovho otca, skvelého poliša. Nuž a ako sa hovorí – aký otec, taký syn. Nickova muška nie je o nič horšia ako starého pána a päste má sťa z titánu. Šoférske schopnosti zas zvyšujú jeho rýchlosť, akou sa vie dostať na miesto zločinu.

True Crime je prvou hrou, ktorá (takmer) dokonale prepojila všetko dobré z akčných žánrov – máme tu automobilové závody spojené s prestrelkami, maxpaynovské shootouty za výdatného bullettimeu, karate scény a v neposlednom rade celé stealth misie. Ešte nikdy nebola hra tak blízko filmu... Dokonca billboardy v meste (ktoré bolo pre účely hry zmapované presne podľa originálu!) avízujú premiéru filmu True Crime na jeseň 2005. Uvidíme. Hra je ale dobrá, to môžem s určitosťou prehlásiť už dnes. Do štvorcédéčkovej miešačky nahádzali ľudia z Activision samé kvalitné akčné a bojové prvky, poriadne zamiešali, pretrepali a vznikol True Crime – policajná arkáda z pohľadu tretej osoby, ktorú sa oplatí hrať!

Mnohí sa sťažujú na prílišnú linearitu v tituloch poslednej doby – aj Kangov príbeh je samozrejme vopred daný, ale kým autom jazdíme z miesta východiska na miesto určenia, dostávame z policajnej vysielačky správy o aktuálnych zločinoch v meste, ktoré sa nám aj hneď zobrazia na minimapke. Komu sa nechce hrou len tak preletieť a neužiť si život policajta, nemal by pohrdnúť možnosťou vyšetriť tieto zločiny. Väčšinou totiž ide o pomerne originálne situácie, navyše nepredvídateľného charakteru: mal som zatknúť nejaké šľapky, ktoré sa mlátili o teritórium pôsobenia. Brzdy zaškrípali, ukázal som ako správny policajt odznak. Roštenky nič, nasledoval teda varovný výstrel do vzduchu. To už reagovali svižnejšie a ručičky zdvihli pekne vysoko ponad hlavu. Lenže kým som zatýkal jednu, druhá to vzala útekom a po chvíľke prenasledovania po vlastných, nasadla do cudzieho auta a ostal za ňou len kúdoľ dymu. Postavy v hre (v nepovinnej časti) reagujú X rôznymi spôsobmi a je to oveľa zábavnejšie, ako dopredu vedieť, kedy, kto a čo urobí.

Medzi povinnými misiami sa ešte dá nahliadnuť na streľnicu, dojó a do vozového parku. Učíme sa v nich nové veci (vždy 1 finta pred 1 misiou) a je každého osobná vec, či uprednostní majstrovské mierenie zbraňou, bojové kombá, alebo kaskadérsky štýl jazdy.

True Crime: Streets of L.A. je nevídaný projekt, ktorý napriek pár nedostatkom a konzolovej konverzii obsahuje veľkú dávku hrateľnosti. Treba sa však do hry ponoriť, nacvičiť si pohyby v jednotlivých situáciách a verte, že s Nickom Kangom prežijete veľké dobrodružstvo. Navyše, kto chce vidieť všetky 3 konce hry, musí sa snažiť zločincov viac zatýkať, ako zabíjať, lebo hra hodnotí pozitívne len dobrého poliša. Bad boys, bad boys...

GRAFIKA 6 / 10

Je vraj lepšia ako na PS2, ale L.A. si viem prestaviť aj ako oveľa atraktívnejšie mesto... Krajší bol Payne, Vice City, aj Mafia. True Crime je vizuálne trochu ošumelý, ale animácie postáv sú slušné, objektov tiež hojne a veľké vzrúšo kvôli nedotiahnutej grafike hry som tentokrát našťastie nezažil. Ale stále ide len o priemerný grafický počin.

INTERFACE 6 / 10

Hra je to z konzoly, ale gamepad na PC nepodporuje. To sú mi poriadky! Miesto toho sa autori trápili s prispôsobením myši a klávesnice (môžete však hrať aj výlučne na klávesoch) k potrebám PC hráčov. Nebola to snaha márna, ale z trochu nemotorného manipulovania cítiť, na aké stroje táto hra pôvodne vznikla. Navyše otáčanie kamery je úplne hrozné, v stealth leveloch to však vrcholí. To je zle, nedobre a tak hviezdičky dolu...

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Dlho, predlho som lavíroval medzi pridaním jednej polhviezdičky a ponechaním počtu 3,5. Podľa môjho vkusu hodnotiac, ide o veľmi zábavnú gamesu, pri ktorej sa dá vydržať možno aj niekoľko týždňov (ak ste dobrý chlapec a riešite aj nepovinné úlohy). Kto je však 3rd person actionista len príležitostný, nebude hrou až tak nadšený. Najmä kvôli slabšej grafike a vágnemu ovládaniu. Ale inak ide o výnimočný počin, ktorý sa oplatí mať a hrať. A hrať a hrať a hrať;-). Hoci prílišné opakovanie podobne prebiehajúcich misií skoro začne byť monotónnym.

MULTIPLAYER

Nemal som žiaľ možnosť multiplayer testovať, ale uveďme aspoň jeho módy:

The Beat: víťazom sa stáva hráč s najvyšším počtom vyriešených zločinov

The Chase: „lov“ systémom všetci na jedného

Dojo Master: skupinová bitka

Battlemaster: klasický, strieľací deathmatch

Street Racing: automobilové preteky

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Cena za najlepšie zvuky v počítačovej hre za rok 2004 sa udeľuje... neviem komu, ale True Crime asi nie. Všetky ruchy sú už dnes nudnou klasikou a z letargie pri ich počúvaní by ma prebudil asi len jadrový výbuch.

HUDBA 9 / 10

Nie, nezbláznil som sa. Keby som veril, že existuje dokonalosť, dostala by hudba rovných 5. To by som však šiel proti sebe a na druhej strane, tunajší štýl hudby zas nemusí vyhovovať všetkým. Je to totiž klasika súčasnej teens kultúry – hip hop a nu metal (ale vypočujeme si aj nejaké to funky a skupinu Alice in Chains:-). Aj sa mi tak pri jednej kapele zamarilo, že tú sme počuli už v NFS: Underground. Takže si asi viete spraviť adekvátny obraz o hudbe v True Crime, ktorej dominujú tvrdé beaty a elektrické gitary. Deti ghetta sú dnes všade, nevynímajúc túto gejmu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Silné reči to budú, keď napíšem, že AI NPC sa mi tu páčila tak ako AI z Far Cry. Viem, nemožno miešať jablká s hruškami, ale rôznorodosť situácií a nepredvídateľnosť akcií pri nepovinných akciách hovorí za všetko. Digitálni zločinci dostali do vienka tak rozmanité algoritmy, že si len jemne na nich mastím bruško. Aj keď už ľudkovia z povinných misií sú fest naskriptovaní... Čo sa náročnosti týka, nie je True Crime nič strašne ťažkého a tak, ak vám nezáleží na kladnom hodnotení, pokoríte ho za niekoľko popoludní. Pri snahe byť slušným ochrancom zákona však už treba podávať sústredené výkony, čím sa zvyšuje náročnosť a predlžuje hracia doba.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Možno ste postrehli, že rovnaký koncový verdikt dostal prednedávnom aj Harry Potter a väzeň z Azkabanu, čo je teda celkom iná hra – no úprimne povedané, True Crime je lepší... Ale zas nie o toľko, aby dostal hviezdy štyri. Adjektívum nadpriemerné by vhodne vystihlo hlavný dojem z tejto hry. Nadpriemerné a medzi akčnými hrami celkom nečakané a unikátne. Aspoň na vyskúšanie rozhodne odporúčam!