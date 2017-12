USA budujú databázu návštevníkov

Spojené štáty tento mesiac vybrali dodávateľa jedného z najdrahších vládnych projektov vo svojej histórii - spoločnosť Accenture má postaviť gigantickú databázu pre kontrolu a monitorovanie cudzincov vstupujúcich na územie Spojených štátov.

Jeden z prvých terminálov systému US-VISIT na letisku v Atlante - na monitore imigračného úradníka sa zobrazuje fotografia študenta, ktorý práve pricestoval do USA, aj odtlačok jeho prsta. V dolnej časti obrazovky systém hlási, že údaje sa nezhodujú so žiadnym zo záznamov v databáze.





Američania na projekt US VISIT v priebehu piatich rokov vynaložia podľa odhadov 10 až 15 miliárd dolárov. Úlohou Accenture bude spojiť viac než desiatku menších databáz rôznych amerických vládnych inštitúcií a zároveň zabezpečiť dôsledné monitorovanie cudzincov na hraničných priechodoch. Jednoznačná identifikácia každého človeka má byť okrem zistenia jeho osobných údajov zabezpečená aj fotografovaním a odoberaním odtlačkov prstov.

O presnej podobe systému ani okruhu osôb, ktorých záznamy sa budú zbierať, zatiaľ nebolo rozhodnuté. Do databázy sa však určite budú ukladať napríklad aj údaje o plánovanom pohybe cudzincov, v prípade študentov aj o škole, ktorú majú navštevovať. Zariadeniami potrebnými na zisťovanie všetkých údajov sú už vybavené najdôležitejšie letiská a prístavy. Do konca tohto roka sa objavia aj na päťdesiatich najfrekventovanejších a do konca budúceho roka na všetkých pozemných hraničných priechodoch.

Kritikom nového systému sa v prvom rade nepáči, že taký rozsiahly projekt bol zverený do rúk firmy, ktorá nesídli v Spojených štátoch, ale v daňovom raji na Bermudských ostrovoch, napísal denník Washington Post. Obávajú sa aj o bezpečnosť údajov ukladaných v databázach, keďže doteraz nebolo zverejnené, ako dlho sa budú uchovávať, alebo ako sa budú môcť ľudia brániť proti chybným záznamom, ktoré sa v nej môžu objaviť.

"Tí, ktorých trápi otázka ochrany súkromia, by si mali uvedomiť, že nový systém sa týka len cudzincov, ktorí sa dočasne zdržiavajú na území Spojených štátov," napísal nedávno na obhajobu systému US VISIT bývalý vládny zamestnanec a terajší konzultant pre oblasť terorizmu William West. "Ak sa niekto nebude chcieť podrobnému skúmanu na hraniciach podrobiť, nemusí jednoducho do Spojených štátov cestovať." Americkí občania sa vraj musia v mnohých iných štátoch vrátane európskych podrobovať podobným kontrolám a Američania by sa preto "nemali cítiť vinní za to, že sa chcú chrániť".

