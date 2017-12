Guitar Pro 4 - skladajte hudbu na počítači

Profesionálnych aplikácií pre komponovanie hudby na počítači je slušné množstvo, a tak si každý muzikant môže vybrať, aký program mu najviac vyhovuje.

23. jún 2004 o 0:00 Marián Kluvanec

Guitar Pro sa od konkurencie odlišuje svojou orientáciou najmä na domácich, amatérskych a poloprofesionálnych hudobníkov. Práca s ním totiž nezahŕňa len tvorbu vlastných hudobných súborov, ale aj samostatnú výučbu v tejto oblasti.

Základnou funkciou Guitar Pro je práca s MIDI súbormi. Samplované nástroje tu preto nebudú znieť veľmi realisticky, plnia len základný účel - zoznámiť človeka s vybranou skladbou a umožniť mu ľubovoľne ju upravovať, alebo si vytvoriť vlastnú.

Sama práca s notami prebieha veľmi jednoducho a intuitívne. Namiesto piatich riadkov notovej linky totiž vidíme šesť riadkov, ktoré symbolizujú gitarové struny. Jednotlivé tóny si pred ich vložením môžeme vypočuť pri kliknutí na rôzne miesta, či už simulovaného krku akustickej gitary, alebo na zobrazenú klávesnicu syntetizátora. Ďalšie úpravy - ako nastavenie tempa, hlasitosti či efektov v takomto "notovom" zápise (výsledným záznamom sa hovorí tabulátory) môžeme ľubovoľne uskutočňovať priamo cez ikony v používateľskom rozhraní.

Najmä začínajúcich hudobníkov určite poteší možnosť stlmiť vybraný nástroj a za sledovania jeho tabulátorového zápisu hrať do skladby daný part na skutočnom nástroji. Je to vhodné riešenie aj pre úplných amatérov, keďže touto cestou si jednoducho a rýchlo osvoja množstvo pesničiek. V repertoári dostupných piesní pritom nechýba takmer žiaden súčasný hit či nestarnúci šláger, keďže internetová databáza mysongbook.com ponúka na stiahnutie obrovské množstvo súborov do Guitar Pro zadarmo. Tieto majú od 10 do 100 kilobajtov, a tak sú nenáročné na prenášanie a na disku tiež zaberú len minimum miesta.

Veľkým plusom programu je podpora textov piesní, ktoré sú v niektorých prípadoch už prítomné v stiahnutých súboroch, ale môžeme si ich aj sami pridávať a meniť. Po spustení vybranej skladby teda vidíme nástrojové ensemble, práve počuté tóny a ich pozíciu, ako na gitare, tak na klávesoch, akordy pre daný úsek a k tomu spievané slová. Hotové skladby možno aj vytlačiť a ďalej ich využívať napríklad v skúšobni s kapelou. A gitaristi nedôverujúci svojmu sluchu sa potešia jednoduchej, ale funkčnej digitálnej ladičke.

Na svoje si teda príde naozaj každý, kto sa hudbe venuje aj inak ako len poslucháč a chcel by sa o jej zákonitostiach naučiť viac, ale zjednodušene, hravou formou a s podriadením výberu naučených skladieb vlastnému vkusu.

www.guitar-pro.com, www.mysongbook.com (databáza hudobných súborov)