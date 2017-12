Novinky v internetových obchodoch

Inteligentná mucholapka

23. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Chytanie dotieravého hmyzu môže byť i zábavou. Hlavne vtedy, ak na túto neľahkú úlohu využijete modernú techniku. Na trhu sa objavil ďalší z elektronických výstrelkov, ktorý svojím plastovým telom simuluje mäsožravú rastlinu. Zariadenie napájané dvojicou mikroceruzkových AAA batérií striehne na svoju korisť, ktorú láka netoxickým roztokom šíriacim do okolia nepostrehnuteľnú "vôňu" dobroty pre okrídlený hmyz. Hneď ako však dvojica citlivých senzorov uložených v smrtiacich ústach zistí prítomnosť návštevníka, ozubené časti sa v zlomku sekundy k sebe priblížia a paralyzujú hmyz. V priebehu pár sekúnd je dotieravá mucha pohltená do zásobníka a cyklus sa opakuje. Aby však úžitok so sebou priniesol i trochu lacnej zábavy, rastlinka si po každom spracovanom súste "odgrgne".

Vývojári tohto pomocníka upozorňujú, že bežné chemické prostriedky proti hmyzu škodia domácim zvieratám a ostatným živým organizmom. Ich neškodná návnada a elektronický lapač sú tak obzvlášť vhodné i do domácnosti s malými deťmi. Lapač múch je navrhnutý tak, aby poslúžil nielen v interiéroch domácnosti, ale aj vonku v prírode, pri vonkajšom posedení či na chate.

Orientačná cena: 1200 korún, www.paramountzone.com/fcatcher.htm

Miniatúrna práčka vzduchu

Zafajčené počítačové pracovne a nevyvetrané miestnosti môžu zažiariť sviežim bezprašným vzduchom a príjemnou atmosférou. Spoločnosť Brando zaradila do svojho internetového obchodu miniatúrny ionizér ovzdušia, ktorý sa k počítaču pripája pomocou USB portu. Princíp zariadenia spočíva v nabíjaní plynných molekúl zápornými iónmi pomocou dvojice zabudovaných elektród. Záporné ióny pomáhajú z ovzdušia odbúrať všetky nečistoty vrátane cigaretového dymu a prachu. Priehľadný systém sa aktivuje stlačením mikrospínača, takže ho možno ovládať nezávisle od počítača. Nezáleží teda vôbec na operačnom systéme ani na tom tom, či používate stolný počítač alebo laptop. V priebehu jednej hodiny dokáže "práčka" spracovať dva až tri kubické metre vzduchu, takže výkon stačí na spríjemnenie pracovného prostredia v menšej izbe či pracovni. Ionizáciou spracovaný vzduch vytvára prostredie s menším zastúpením alergénov a prispieva tak k zdravšiemu prostrediu. Prieskumy dokazujú, že v miestnostiach, kde je počítač umiestnený na zemi, dochádza po jeho zapnutí k intenzívnej cirkulácii prachu, ktorý dráždi horné dýchacie cesty hlavne u detí. Jednoduchý ionizér je teda jedným z možných riešení.

Orientačná cena: 650 Sk, usb.brando.com.hk/usbinoizer.php