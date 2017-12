Microsoft zrejme ponúkne antivírus

22. jún 2004 o 23:00

Microsoft minulý týždeň potvrdil, že už dlhšie vyvíja vlastný antivírusový softvér. Firma zatiaľ nemá presný plán, kedy a v akej forme sa nový produkt dostane na trh. Na radosť konkurencie však oznámila, že antivírusový softvér nebude priamo súčasťou Windows, ale bude dostupný samostatne. Tie sa doteraz obávali, že zahrnutie antivírusu priamo do Windows by ich mohlo zlikvidovať rovnako, ako Microsoft odstavil napríklad konkurenčných výrobcov internetových prehliadačov po zakomponovaní vlastného prehliadača Internet Explorer do Windows.

Prvé špekulácie o antivíruse od Microsoftu sa objavili vlani po tom, čo firma odkúpila rumunského výrobcu antivírusového softvéru GeCAD. (tb)