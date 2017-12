102 dalmatíncov – zachráňte šteniatka

8. mar 2001 o 0:00

Snaha producentov vyťažiť viac z popularity filmu spracovaním do podoby počítačovej hry nie je nová. Zarobiť nejaký ten dolárik navyše určite neuškodí. Stačí vziať tím autorov (najlepšie začínajúci – je lacnejší) a zveriť mu projekt, ktorý už svojím slávnym menom priláka určitú skupinu zákazníkov. Ako to už v živote chodí, niekedy veci vyjdú výborne, niekedy úplne nanič. Niekedy je výsledok nejednoznačný, podľa toho, aký pohľad na vec zvolíte – to je aj prípad 3D „behačky“ 102 dalmatíncov.

Prvý pohľad je očami človeka, ktorý sa dobre orientuje v počítačovej zábave. Vidí málo invenčnú, veľmi chabo technicky prevedenú, v podstate bezduchú naháňačku šteniatok s akýmisi zbláznenými hračkami, ktorá nezaujme vôbec ničím, snáď len podareným dabingom postáv – to však na dobrú hru nestačí. Pomyslí si, ako si môžu autori dovoliť vydať po takom diamante interaktívnej zábavy, akým bol Rayman 2, niečo takéhoto a potom svoj pohľad odvráti niekam inam.

Druhý pohľad je očami malého dieťaťa, ktoré sa práve nadšené vrátilo z filmu 102 dalmatíncov a rozhodlo sa, že nebude jesť, kým tiež takého psíka nebude mať. Rodičia sa pokúsia zmierniť trucovanie dieťaťa kúpením tejto hry pre ich PC, Playstation alebo Segu Dreamcast. Dieťa sa pekne za hru posadí a môže začať nevedome hodnotiť. Najskôr bude spokojné, že hra kopíruje dej filmu, kde sa opäť na scénu vracia zlá Cruella De Vil. Najskôr sa tvári ako vyliečená z nenávisti k štvornohým priateľom človeka, ale už čoskoro sa pre neúspech hračiek, ktoré vyrába, vráti na zlé chodníčky. Krach svojich tovární totiž pripisuje faktu, že deti si radšej kúpia živého psíka ako nechutnú mechanickú hračku. Ako obvykle teda Cruella začne unášať šteňatá dalmatíncov po celom Anglicku. Psíkov sa najskôr vydajú hľadať rodičia, ale ani dve šteniatka Oddball a Domina neplánujú nechať veci len tak. A tak sa vo farebnom svete plnom postavičiek z filmu situovanom prevažne do Londýna, vydávajú zachraňovať svojich súrodencov. Dieťa poteší aj sladká hudba, chutnučké animácie, možnosť zbierať nálepky za dokončené úlohy a niekoľko špeciálnych medzihier, napríklad minigolf. S radosťou budú ničiť zlé hračky a nakoniec to natrú samotnej Cruelle.

Je asi jasné, že najmä deti sa budú veľmi dobre zabávať. Takže ak nejaké vo svojom okolí máte, bola by táto hra celkom dobrým darčekom. Nikto iný však zrejme čas strávený s týmto dielkom neocení.

MICHAL GARDIAN