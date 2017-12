Je internet pre TV súperom?

8. mar 2001 o 0:00

Na internete sa už dá sledovať aj vysielanie slovenských televízií. Markíza ponúka živé vysielanie aj archív relácií na svojom rozsiahlom portále www.markiza.sk. Slovenská televízia (www.stv.sk) naopak internet takmer ignoruje, niektoré jej relácie i relácie TV Luna sa dajú nájsť na www.petko.sk.

Pre televízne spoločnosti je však alarmujúci aj ďalší fakt: tretina Američanov predpokladá, že v blízkej budúcnosti budú televíziu sledovať menej ako doteraz. Naopak viac času plánujú tráviť na internete, ale aj počúvaním rádia (to by malo zaznamenať ešte vyšší prírastok ako internet).

Je zrejmé, že napríklad v oblasti spravodajstva môže internet televízii konkurovať veľmi efektívne – informácie na internete môžu byť oveľa podrobnejšie, rýchlejšie a šité na mieru záujmov čitateľa-diváka. Na druhej strane internet nemôže ponúknuť nenáročnú zábavu, na akú sú zvyknutí televízni diváci – vždy totiž vyžaduje aktívnu spoluprácu užívateľa.

Nedostatky televízie – nemožnosť vrátiť sa k niektorej informácií, zistiť viac o danej téme či nutnosť byť pred obrazovkou práve vtedy, keď sa vysiela váš obľúbený program – by navyše mala odstrániť digitálna, resp. interaktívna televízia. Tú v súčasnosti na celom svete sleduje asi 20 miliónov ľudí, úspech zaznamenáva najmä vo Veľkej Británii, ale tiež v Dánsku, Španielsku a vo Švédsku. Do konca roku by sa mal počet jej divákov podľa odhadu Strategy Analytics takmer zdvojnásobiť, a v roku 2005 by malo výhody interaktívnej televízie, napríklad možnosť cez televízor nakupovať, hrať sa hry či komunikovať s bankou, využívať 625 miliónov divákov.

Najväčšou nevýhodou digitálnej televízie je v súčasnosti nutnosť kúpiť si nový televízny prístroj, čo ho pri poskytovaní rovnakých služieb znevýhodňuje oproti osobnému počítaču s internetom, ktorý už mnoho domácností vlastní.

Ak sa však bude naďalej zvyšovať rýchlosť pripojenia na internet a digitálna televízia bude získavať ďalšie funkcie, boj medzi internetom a televíziou sa môže skončiť zdanlivým splynutím oboch technológií. Viacerí odborníci totiž predpokladajú, že v budúcnosti bude v domácnosti len jedno digitálne zariadenie, ktoré zastane funkcie počítača s internetom, televízneho prijímača, hernej konzoly aj videa – a nebude podstatné, či ho budete volať televízor alebo počítač.