Televízia vinou internetu stráca divákov

Čoho by ste sa radšej vzdali – internetu alebo televízie? Každý tretí Američan by sa už vo svojom byte radšej vzdal televízora ako prípojky do počítačovej siete. Toto zistenie vyplýva zo štúdie spoločností Arbitron a Edison Media Research, ktorá sa zamera

8. mar 2001 o 0:00

la najmä na prenos video– a audiozáznamov cez internet, takzvané streaming technológie. Tendencia ľudí uprednostniť internet pred televíziou výrazne závisí od rýchlosti ich pripojenia – pre surfistov pripojených na internet cez modem počítačová sieť nepredstavuje takú významnú časť ich života, ako pre tých, ktorí využívajú rýchlejšie pripojenie. Práve vyššia kvalita pripojenia umožňuje sledovať cez počítač napríklad aj vysielanie televíznych staníc, hoci stále v nižšej kvalite ako na televíznej obrazovke. Dá sa preto predpokladať, že ako bude postupne stúpať počet surfistov s rýchlym pripojením, budú sa zvyšovať aj preferencie ľudí v prospech internetu a neprospech televízie. Tento trend vyplýva aj zo skutočnosti, že najväčšiu ochotu vzdať sa televízie vyjadrujú mladí ľudia vo veku od 12 do 24 rokov – internet by vedela oželieť polovica z nich. Podobné výsledky priniesla už v lete minulého roka štúdia Greenfield Online, v ktorej sa 62 percent respondentov vyjadrilo, že by obetovali čas strávený pred televízorom, aby mohli viac surfovať po internete.