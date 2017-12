Armies of Exigo - bojujte aj v podzemí

Fantasy real-time stratégie len tak ľahko nevymiznú z myslí hráčov a pripravovaný projekt skupinky Black Hole Studios pod krídlami Electronic Arts s názvom Armies of Exigo ešte určite rozčerí pokojnú hladinu tejto sorty hier. O hre sme vás už informovali,

22. jún 2004 o 12:37 Ján Kordoš

Fantasy real-time stratégie len tak ľahko nevymiznú z myslí hráčov a pripravovaný projekt skupinky Black Hole Studios pod krídlami Electronic Arts s názvom Armies of Exigo ešte určite rozčerí pokojnú hladinu tejto sorty hier. O hre sme vás už informovali, no teraz si zhrnieme všetky informácie a doplníme nové. V prvom rade vás však upozorníme na nové screenshoty, ktoré sa nachádzajú v našej galérii. Klasické obrázky sú doplnené art screenmi a tie sú skutočne impozantné.

Hlavnou myšlienkou hry je určite boj podzemných potvor z klasickými pozemskými fantasy bytosťami. V týchto dvoch úrovniach sa bude odohrávať aj boj, čo jednoznačne oživí hranie. Príbeh nám hovorí o invázii zoskupenie The Fallen, pod ktorým si môžete predstaviť temných elfov, mŕtvych a podobných kreatúr z podzemia. Druhú stranu predstavujú vlastne dve grupy, tie boli odvekými nepriateľmi, ale tentoraz sa muselo The Empire (klasickí ľudia, lesní elfovia a podobné kladné postavičky) spojiť so svojim odvekým rivalom The Beast (už samotný názov napovedá, že súťaž krásy zástupcovia tejto skupinky tak ľahko nevyhrajú a patria sem orkovia, trollovia a iné svinstvo, proti ktorému bojujeme v klasických fantasy RTS).

Samotný boj bude určite oku lahodiaci, engine hry sľubuje množstvo rôznych efektov, medzi ktorými musíme spomenúť zmeny počasia alebo efekty kúziel. Prostredie bude plne interaktívne a medzi najlepšie príklady patrí ničenie mostov, v snežnej krajine spúšťanie lavín a hlavne prekopávanie sa podzemím. Tento prvok zmení celú konepciu stratégie a pochopíte to, ak sa vám pred základňou vykope nepriateľská armáda a vtrhne do nechránenej časti základne. Medzi ďalšie zábavky bude patriť pretrhnutie hrádze a zaplavenie údolia, čo už poznáme Generals.

Interaktivita prostredia samozrejme nie je všetko, v hre nájdeme aj zjednodušený model manažmentu surovín. Zjednodušenie bolo do hry aplikované kvôli zameraniu sa na boje a vidieť ako to do seba šije niekoľko stoviek jednotiek nemá ďaleko do pohľadu pre bohov. Epickosť súbojov sa do fantasy stratégia priam pýta, preto dvíhame palec nahor. Nevyhneme sa však ťažbe zlata a drahokamov. Občas vyrúbeme strom (z podzemia to budú ich korene) a to je všetko.

Už som vyššie spomenul, že dôraz je kladený na súboje a predstavte si, že boje budete zvádzať v dvoch úrovniach (na povrchu a pod ním), čo len zvyšuje taktickú stránku hry. Nemôžete si dovoliť zanedbať podzemie pre jeho nepozorované prechody a povrch planéty je dôležitý tiež. Okrem klasického singleplayeru sa dočkáme aj štyroch módov v hre pre viac hráčov. Ide o klasiku Melee (1 vs. 1), Free for All (každý za seba), Arena a Missions. Armies of Exigo by k nám mali zavítať koncom roku.