STALKER a iné gamesky pod distribúciou CD Projektu

22. jún 2004 o 12:04 Ján Kordoš

Veríme, že tieto hry netreba nikomu zvlášť predstavovať, spomenieme si aspoň stručné informácie o jednotlivých titloch.

STALKER: Shadow of Chernobyl je 3D akčná hra, ktorá vás pozve do neďalekej budúcnosti v zamorenom Černobyle. Po známej havárii reaktoru v roku 1986 došlo k druhej chybe, ktorá však mala horšie následky. Vy se do tejto oblasti vyberiete ako takzvaný Stalker a pokúsite se pre svojich zamestnávateľov získať tajomné artefakty. Nikto však netuší, na čo na tomto mieste natrafíte. Veľkým plusom hry je grafika hry.

Full Spectrum Warrior je postavený na základoch reálneho vojenského simulátoru, ktorý pre U.S. Army vytvorila spoločnosť Pandemic Studios. Hráči si vyskúšajú úlohu veliteľa vojenskej jednotky. Samozrejmosťou bude nádherné grafické spracovanie a perfektná umelá inteligencia.

Warhammer 40 000: Dawn of War vás pozve do legendárneho sveta stolnej hry Warhammer 40 000, ktorá se pyšní grafickým enginem. Pôjde o realtimovú stratégiu s podporou multiplayeru.

Minuloročné šialenstvo spôsobené filmom Hľadá sa Nemo se zrejme zopakuje s novým Disney filmom od Pixaru s názvom Incredibles. Na motívy tohto filmu o rodinke superhrdinov budú vytvorené dve hry, ktoré CD Projekt prinesie v kompletnej české verzi.

Zdroj: tlačováspráva