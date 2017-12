Nové screeny z Need for Speed: Underground 2 a Battlefield 2

22. jún 2004 o 10:49 Ján Kordoš

Dva nové screenshoty pribudli aj do galérie Battlefieldu 2, ten sa pokúsi napraviť mierne zmrvený dojem z posledného Battlefield: Vietnam a ponúkne hráčom kvalitnejšiu grafiku, množstvo vylepšení a odladenie sieťovej hry. Mapy bojiska by mali byť dizajnovo lepšie spracované, no akčnosť celej hry zostane zachovaná.

Zdroj: www.3dgamers.com, tlačováspráva