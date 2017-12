Doom 3 - temnota, peklo a strach

Tmavá miestnosť čiastočne osvetlovaná blikajúcim neónom. Mám strach, neviem kde som a späť sa už vrátiť nemôžem. Musím sa dostať z tohto pekla, nechcem tu zostať už ani sekundu, aj tá môže byť pre mňa osudná. Vyberám si baterku a skúmam okolie. Nič. Zrazu

22. jún 2004 o 0:00 Ján Kordoš

začujem niečo za sebou... rýchlo sa otáčam, už je však neskoro. Vnútornosti sa mi váľajú po zemi a ja hľadím do očí démonovi. Akoby sa smial... padám na zem... tma.

Štyri písmená, ktoré zmenili životy mnohých hráčov. Reč je samozrejme o modle Doom, ktorý čaká na svoje ďalšie pokračovanie pomaly desať rokov a podľa našej poslednej správy sa k nám dostane čoskoro. Bol som nemilo prekvapený, že sa naši čitatelia nemali možnosť prečítať si od nás poriadne strašidelné preview a to sa snažíme napraviť práve dnes. Veríme, že vás aspoň poriadne nažhavíme. Vopred však varujeme, Doom 3 nie je vôbec pre malé detičky, ktoré dokážu zaspať len pri zapnutom svetle. Doom 3 je peklo.

Nemôžem si odpustiť svoju obávanú historickú vsuvku, ale na druhú stranu, čo by to bolo za preview na očakávanú hru bez spomenutia jej bohatej histórie. Kde bolo, tam bolo, bola jedna firimička s názvom id Soft. Ich prvou gameskou na hernom poli bol Commander Keen, ktorý sa dočkal aj množstva pokračovaní, no úspech zaznamenali až príchodom Wolfensteina 3D. Nepoznám hráča, ktorý by túto gamesku nehral a moje spomienky na zúrivé drtenie a strieľanie náckov mám ešte stále pred očami. V roku 1993 však vypukla mánia, ktorá trvá dodnes. Doom 1 prišiel a zvíťazil. Verím, že je každému jasné, odkiaľ pochádza familiárny pojem doomovky. O rok neskôr sme sa dočkali druhého dielu, jeho multiplayer sa hrá na lan party´s ešte aj dnes, v časoch všetkých možných i nemožných spektakulárnych efektov a oslňujúcej hry tieňov. Pekelné potvory sa na hráča hrnuli zo všetkých strán a Doom nám ako prvý ukázal, čo znamená slovíčko berserk. Na ďalšiu sériu id-u sa vykašleme, hoci ide o slávneho Quaka, ktorého štvrtý diel je ešte stále v nedohľadne.

Tretie pokračovanie pekla priamo vychádza z prvého dielu. Neznamená to, že sa hra dočká len totálnej konverzie, to by medzi hráčmi nezožala veľký úspech a vlažný potlesk by odsúdil id Software do úlohy neschopných ľudí. Lenže to oni nie sú, preto si za vzor vzali viac-menej len príbeh, zabalili ho do nového enginu, spravili hru temnejšou ako kút za posteľou a už za pár týždňov by mali tento chutný pokrm hodiť svorke hladujúcich hráčov. Vráťme sa však k príbehu.

Kde? Phobos, mesiac planéty Mars. Kedy? Rok 2145. Prečo? Znovu sa niečo pohnojilo a jediný záchranca je... je nový extra robot, na ktorého vývoji sa budete podieľať ťažením rudy, takže vás čaká kopanie do zeme, výskum, logické puclíky a množstvo rozhovorov. Alebo by to bolo trošku inak a jediným záchrancom je hráč? Základňa UAC (Union Aerospace Corporation) spočiatku nevyzerá nijak podivne, ale veľmi dobre vieme, že na prvý pohľad nevyzerá nič nepríjemne. Pokojný výskum teleportačnej siete sa celkom daril, výskum išiel vpred, len jeden vedec sa trošku odklonil od pôvodnej myšlienky a spojil sa s temnými silami a ako za ručičku ich privedie na základňu, ktorá sa behom pár okamihov premieňa na skladisko krvilačných príšer, napadnutá základňa je plná vojakov-zombíkov, ktorí sa nedokázali ubrániť presile. Tu potečie veľa krvi a krvnou bankou nebude určite hráč, ktorý je jediná nádej. Alebo chcete, aby ľudstvo vyhynulo?

Samozrejme, príbeh vyzerá ako to najklišoidnejšie klišé, ale ako záminka na túlanie sa temnou základňou to je úplne dostačujúce. Nedostatok svetla je pre Doom 3 rovnako charakteristický ako pre mikipremiéra povedanie veľkého nič na tlačovkách. Už v prvom odstavci však padla malá zmienka o baterke. Jasné, máte ju aj tu, takže si môžete na dotyčnú potvoru pekne posvietiť (ak vôbec chcete vedieť, že tam niečo je a radšej budete žiť s myšlienkou, že sa vám ten šuchot len zdal), ale nastáva jeden problémik. Keď máte v rukách baterku, nemôžete mať zbraň. Ejha a teraz babo raď. Verím, že máte dostatočne bujnú fantáziu a dokážete si predstaviť, čo toto spraví s plienkami na našich pekných pozadiach. Správne, pekne sa naplnia a budeme si musieť kúpiť poriadne zásoby.

Dobre, už keď má hráč plné gate, chodí pomaly, pri sebemenšom šuchotaní zvrieskne a pekne si na stoličke poskočí (nikdy nezabudnem ako ma pri hraní Aliens vs. Predator vyrušila jedna zlá osôbka stojaca za mnou hlasným buuuu... inkfart nebol ďaleko), už keď sú zreničky úplne zúžené a paranoja dosahuje maximálnych hodnôt, objaví sa démon a hráč počuje len cvak-cvak-cvak. Nie sú náboje. Počas celého hrania sa budete stýkať s enormným nedostatkom munície a ako iste vieme, zombíci už mŕtvejší byť nemôžu, takže sa po kvázi smrti otrasú a sú ešte dotieravejší. Nezostane vám nič iné ako pokľaknúť si do pózy štartujúceho stovkára a zobrať nohy na plecia k najbližším dverám... odkiaľ sa však vynorí naskriptovaný pinky demon a vám ostanú len oči pre plač.

Zúfalstvo a strach sa bude rozlievať po celom komplexe a o to sa tvorcovia hry snažia. Hráči konečne pocítia silu pekla na vlastnej virtuálnej koži. Nemusíte však mať strach, že by išlo o nehrateľne obtiažnu FPSku, len sa trošku viac zapotíte. Preto sa dá povedať, že Doom 3 a Half-Life 2 vlastne nebudú až takými konkurentami, lebo každá hra vsádza na niečo iné. Do najmenších detailov prepracovaný fyzikálny model druhého Halfíka sa nebude môcť s tým zjednodušeným z Dooma 3 porovnávať. No hutná atmosféra bude zase na strane pekla.

Už keď som v predchádzajúcom odstavci naznačil čo-to z enginu, teraz to dorazím. Fyzikálny model síce nebude až tak dokonale prepracovaný, ale základné predmety samozrejme budú lietať po miestnostiach, takže sa nemusíte obávať, že strela z brokovnice nič nespraví so sudom. Veľký pozor pri súbojoch si budete musieť dávať na svetlá, ak do nich našijete trochu olovo, pokorne zhasnú a všade budete vidieť veľké... Ako už bolo napísané, máte dve možnosti: baterka a nemožnosť bránenia sa (môžete sa síce oháňať baterkou, ale dobre vieme akú máte šancu) alebo strieľanie naslepo a míňanie si drahocennej munície. Na hre svetla a tieňov si Doom 3 zakladá a je to vidieť na traileroch. Jeden príklad za všetky. Predstavte si chabo osvetlenú chodbu neónom, pod ktorým je klasický listový ventilátor. Počujete len vžuuum-vžuuum a tiene od listov sú až nechutne strašidelné. Zrazu ste akoby niečo zazreli v rohu, no neviete, či to bol tieň. Začnete ustupovať, no za sebou začujete šuchot... čo teraz? Vymeníme si predsa plienky, priatelia :)

Samotnú detailnú grafiku si môžete pozrieť na screenshotoch, tak najlepšie zistíte ako moc sú postavy detailné, aké je osvetlenie a tak ďalej. Komplexnosť enginu dokazuje nielen vymodelovanie terénu na obrovské vzdialenosti, ale aj možnosť úniku kyslíku cez rozstrelené okno na základni. Prejdime k zvukom. Škreky, výkriky, šuchotania, kroky, to všetko automaticky patrí do repertoára a môžete sa spoľahnúť, že ozvučenie nebude mať od dokonalosti ďaleko. O hudbe sa toho veľmi veľa nevie. Trent Reznor zo známej kapely Nine Inch Nails stvoril hudbu pre viac hier od id Softu, ale v creditoch hry jeho meno určite neuvidíme, tak sa musíme nechať prekvapiť. Na 100% však vieme, že Jadranka ponuku odmietla.

Rýchlo prejdeme k monštrám, ktoré sa vám budú snažiť rázne preriediť vnútornosti. Dočkáme sa takých klasík ako zombíci-vojaci, tlstí zombíci, ktorí boli zrejme údržbári, imp z pekla je klasika z jednotky, no jeho ohnivé gule (hádže ich po vás, parchant jeden úchylný) budú teraz o niečo silnejšie. Navyše má možnosť liezť po stenách, takže o zábavu budeme mať postarané. Nebudú chýbať cyberdemons, rytiery z pekelnou silou, pinky demon vzbudzuje strach sám o sebe. Mojim miláčikom sa však stanú asi pavúky s obrátenou ľudskou hlavou miesto tela. Nádhera, no adeptov na odstel bude samozrejme viac. K tomu vám dopomôže motorová píla (a teraz všetkým žiaria očká a tento macko bude skutočne lahôdka a porcovanie záporňákov bude riadne krvavá prácička), klasická pištolka-picačka, brokovnica a klasický arzenál dopĺňa rotačný guľomet. Zvykli sme si už aj na reketomet a plazmovú pušku, no najväčšiu radosť hráčom určite spraví návrat známej Big Fucking Gun, ktorá sa skrývala za skratkou BFG (v hre pod názvom 9K). Tlačové správy vravia aj o Soul Cube (nevieme presne o čo ide, ale zrejme s touto vecičkou budeme kradnúť duše) a plameňomete. Uvidíme a zastrieľame si.

Preview sa rúti do finále a ja som ešte nespomenul multiplayer, tak aspoň z rýchliku. Samozrejme, že bude v hre a o jeho vývoj sa starajú chlapci a dievčatá zo Splash Damage, stoja napríklad za podareným Wolfenstein: Enemy Territory. Na jednej mape bude bojovať len štvorica hráčov, dôvod malého počtu playerov je však jasný. Aby sa zachovala temná a depresívna atmosféra, nemôže po mapách behať tucet hráčov, ale štvorica sa bude plížiť a zakrádať. Tento štýl hrania znie skutočne príjemne a konečne sa dočkáme aj niečoho iného ako zbesilého pobehovanie po mapách.

Na úplný záver ešte info o vývoji aj pre konzolu Xbox. Nemusíme však mať strach, že by naša verzia „skonzolovatela“, na Xbox id Soft hádže bobka a vývoj prenechalo spoločnosti Vicarious Visions. To je fajn, aspoň my, pcčkári, máme istotu, že Doom 3 sa dostane najprv do našich mašiniek a až potom okúsi svet konzol. A to je všetko priatelia, verím že vás toto dlhšie preview dokonale nažhavilo a pach krvi cítime už za dvermi. Prelom júla a augusta je tu o chvíľu a ja si už teraz brúsim svoju kudlu, ktorou dokonale odstránim všetkých redaktorov, ktorí sa priblížia k verzii na recenziu. Doom 3 bude jednoducho pecka a oplatí sa ísť aj cez mŕtvoly.