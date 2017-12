Second Sight – paranormálna stealth akcia

Free Radical Design, britský vývojársky tím, známy predovšetkým premakanými konzolovými FPSkami (GoldenEye, TimeSplitters) sa odhodlal k prieniku na doposiaľ neprebádanú pôdu hier videných z pohľadu tretej osoby ala Tomb Raider. A hneď na prvýkrát priprav

21. jún 2004 o 17:14 Milo Gracík

Nepripomína vám to niečo? Áno, správne, Star Wars a schopnosti rytierov Jedi. Mne sa však v hlave vynoril obraz Psi-Ops, nielen mnou veľmi očakávanej strieľačky od Midway, ktorá sľubuje dokonalé snúbenie akčnej strieľačky, modernej mágie (t.j. parapsychických schopností) a fyzikálneho enginu Havok (aké zázraky s prostredím dokáže, sme mohli vidieť napr. v Max Payne 2, či vo videách z Half–Life 2). Kritická otázka znie - akúže má teda Second Sight šancu proti smrteľné trojkombinácii Psi-Ops? Nebude sa jednať iba o ďalší z produktov, ktorý sa zvezie na rastúcej vlne záujmu hráčov o paranormálne schopnosti? Prekoná spracovanie týchto trikov tie obľúbené z Legacy of Kaine: Defiance, či série Jedi Knight?

Možné to je, to by však za hrou nemohli stáť ľudia z Free Radical Design. Tí nám totiž v Second Sight sľubujú množstvo originálnych a sviežich nápadov, za všetky uvádzam paralelné hranie v dvoch časových líniách, v súčasnosti a v minulosti Johna Vattica. Nezávisle budete ovládať Johna v súčasnosti ale aj v minulosti, v jeho spomienkových flashbackoch. Na rozdiel od tých z Maxa Payna to budú flashbacky hrateľné, a budú tvoriť plnohodnotnú náplň hry. To najlepšie však iba prichádza, tak teda, to čo urobí hráč v minulosti, bude mať vraj priamy vplyv na dianie v prítomnosti, takže línia príbehu sa bude flexibilne prispôsobovať obom časovým rovinám. Priamo šité pre košatý nelineárny príbeh s viacerými alternatívnymi líniami postupu a zakončenia, dokonalá látka pre plnohodnotné znovuhranie.

Do akých detailov to bude všetko prepracované, nie je zatiaľ úplne jasné, keďže sa však jedná o základný kameň, na ktorom je postavený celý systém hry, môžeme smelo predpokladať maximálnu možnú mieru detailizmu. Isté však je, že na svoje si prídu rovnakým dielom fanúšikovia streľby, mágie (teda psychických trikov) a tichého zakrádania sa. Podľa prvých obrázkov z hry vyzerá byť grafická stránka minimálne na úrovni špičkových hier súčasnosti, po dizajnovej stránke hodne pripomína komixových TimeSplitters 2, no ľahký nádych komických rysov bol nahradený pochmúrnou vážnosťou a satirou. Dúfam, že sa podarí dodržať plánovaný dátum vydania a touto hrou sa budeme vytešovať ešte tento rok. Spolu so mnou ju budú môcť skúsiť všetci vlastníci herných konzol PS2, Xbox a GameCube.