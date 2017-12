Vedci upozorňujú na klesajúcu štátnu podporu vedy a výskumu

21. jún 2004 o 15:54 TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Na nedostatočnú a stále klesajúcu štátnu podporu vedy a výskumu dnes opätovne upozornili vedeckí pracovníci v Bratislave pri príležitosti odovzdania ocenení Vedec roka SR 2003.

Zamerali sa na témy ako v SR zintenzívnením vzdelávania a zvýšeným prepojením výskumu a výroby dobehnúť ekonomické zaostávanie Slovenska a ako pomôcť výskumu. Poukázali pritom na príklad Írska či Fínska, kde venovali maximálnu pozornosť vede a výskumu, čo sa prejavilo na výraznom raste ich ekonomického rozvoja a rýchlom dobiehaní vyspelých krajín. Viacerí odborníci konštatovali, že sa nemožno sústreďovať a spoliehať len na nízke dane pre zahraničných podnikateľov a nízku cenu práce na Slovensku, čo nie je perspektívne z dlhodobého hľadiska.

Na stretnutí zazneli názory, že na Slovensku nie je až taký nedostatok finančných prostriedkov, ako by sa mohlo zdať, ale tieto prostriedky nie sú správne rozdelené. Veda a výsledky vedeckého výskumu by mali byť viac oceňované a mali by byť v popredí pozornosti spoločnosti.

Ocenenia Vedec roka dnes udelili už po siedmy raz. Vedcom roka SR 2003 Peter Biely z Chemického ústavu SAV v Bratislave, cenu Technológ roka získal Jozef Barborka z Výskumného ústavu zváračského - Priemyselného inštitútu SR v Bratislave. Cenu Mladý výskumník roka SR 2003 udelili Beáte Meričkovej z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Osobitné uznanie za výskum v SR 2003 získal František Makai, ktorý je prednostom I. Ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Cieľom podujatia je oceňovať a propagovať prínosy vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. Vyhlasovateľom akcie je Journalist-Studio, organizátorom Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov a odbornými gestormi sú Ministerstvo školstva SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS).

Ocenenie ZSVTS - Propagátor vedy a techniky za rok 2003 dostali Vojtech Rušin z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, Juraj Tölgyessy z UMB v Banskej Bystrici a Cyril Francisci z Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica.