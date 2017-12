Internetová firma ponúka novú službu - ukončovanie vzťahov

Washington 21. júna (TASR) - Internet v mnohých ohľadoch zjednodušil ľuďom život. Zároveň ho ale do značnej miery odosobnil. Ruku na srdce - povedali by ste ľuďom do očí to, čo napíšete do e-mailu?

21. jún 2004 o 14:41 TASR

Písmo: A - | A + 0 Cez internet môžeme nakupovať, objednať si letenku či celú dovolenou. Istá spoločnosť v USA ale zašla ešte ďalej. Môžete ju prostredníctvom e-mailu požiadať, aby zavolali vášmu priateľovi či priateľke a oznámili im, že je koniec. "Osloboďte sa! Špecializujeme sa na taktné rozchody," uvádza na svojich webových stránkach. "Používame psychologickú sociálnu expertízu, aby sme vás ušetrili okamihu, ktorý stále odkladáte. Breakupservice.com, váš prvý krok ku slobode." Podľa ďakovných listov, ktoré sú uverejnené na tejto internetovej stránke, je to obľúbená služba. Sprostredkovanie rozchodu pôsobí ako pohodlné riešenie. Psychologička Denise Nolesová ale tvrdí, že služba, ktorá zbaví človeka zodpovednosti za ukončenie vzťahu v konečnom dôsledku vzťahom vôbec nepomáha. Otázkou totiž je, ako potom bude vyzerať ďalší vzťah. Ľudia, ktorí využívajú takéto služby, by sa podľa Nolesovej mali zamyslieť nad tým, ako sa v partnerstve správajú. Ak totiž necítia žiadnu zodpovednosť za ukončenie vzťahu, boli zrejme nezodpovední už v jeho priebehu.