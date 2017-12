Thief: Deadly Shadows - návrat legendy na výbornú

21. jún 2004 o 11:34 Tomáš Koza

Thief je bezpochyby legenda. Hra ktorá, dá sa povedať, založila nový žáner počítačových hier a to stealth akcie. Povedzme si na rovinu, kde by bol teraz napríklad taký Splinter Cell alebo Hitman keby nebolo Looking Glass Studios a Thiefa? Asi nikde, Looking Glass Studios sa však rozpadlo a práva na ďalšie pokračovanie Thiefa získal Ion Storm. Po veľmi rozpačitom Deus Ex: Invisible War, sa asi každý ortodoxný hráč bál ďalšieho pokračovania legendy, našťastie sa fiasko nekonalo a máme tu starého dobrého Thiefa, tentokrát s podtitulom Deadly Shadows (ďalej už len TDS).

V hlavnej úlohe aj naďalej zostáva chladný a ironický majster zlodej menom Garett. K jeho vybaveniu patrí kyjak, dýka a luk s rôznymi druhmi šípov (Water, Moss, Gas, Fire...), pričom každý z nich má iné využitie, napríklad s takým „water“ šípom môžete zhasínať pochodne, poprípade sa zbaviť krvavých škvŕn, „moss arrow“ vytvára zvláštny mäkký povlak na podlahe, ktorý extrémne znižuje hlučnosť daného povrchu, okrem toho spôsobuje vašim nepriateľom veľmi nepríjemné dusenie. Okrem šípov je Garett vybavený mechanickým okom, ktoré mu slúži ako ďalekohľad, po čase môže získať aj špeciálne rukavice pomocou, ktorých sa dokáže šplhať po stenách z kameňa alebo tehiel. V neposlednej rade sú to všelijaké „gadgets“, medzi ktoré patria oslepujúce, plynové granáty, poprípade nášľapné míny a podobne. Celá táto pestrá výbava vám tak dáva možnosť splniť misiu rôznymi sposobmi.

Celý príbeh sa točí okolo proroctva o príchode temného veku a o úlohe hlavného hrdinu v tomto proroctve. V hre narazíte na 3 frakcie a to: Keepers, ktorí strážia knihy a spisy, Hammers, čo sú pre zmenu uctievači techniky a nakoniec Pagans, čo je banda šialencov vyznávajúcich mágiu a hovoriacich hrozným prízvukom. Tak ako aj v ostatných dieloch, narazíte aj v TDS na kontrast mágie a techniky, hra sa teda odohráva v akomsi upravenom temnom stredoveku.

Keďže ste zlodej, vašou hlavou úlohou je kradnúť. To je v podstate náplňou každej misie, niekam sa vlámať/vkradnúť a niečo si odtiaľ „požičať“. Nebudete ale vykrádať len obyčajné kaštiele, zámky a rezidencie obývané ľuďmi. Príbeh vás zavedie aj na miesta ako bývalý sirotinec, loď obývaná zombiami alebo podzemné kráľovstvo akýchsi zvláštnych jaštero-ľudí. Okrádať môžete aj mimo misie a to ľudí, ktorí si nevedia dať pozor na svoj mešec so zlaťákmi, samozrejme treba dávať pozor na všadeprítomné stráže. Ulúpené veci môžete predať na čiernom trhu a za „poctivo“ zarobené peniaze obohatiť svoje vybavenie. Pričom každý z obchodníkov má svoj osobitý charakter a postoj k vám. Narazíte na chladných a odmeraných, priateľských, ale aj dokonca na vašu faninku, čo si od vás bude pýtať autogram :). Jednu z najdôležitejších funkcií zlodeja a to páčenie zámkov, nechali autori kompletne na hráčov. Musíte tak pomocou pakľúča hľadať to správne miesto a takto prejsť cez všetky úrovne zámku, našťastie nič ťažké a zdĺhavé, takže hru to len oživí ale nespraví nudnou.

GRAFIKA 9 / 10

Tretí Thief beží na rovnakom grafickom engine ako ďalšie dieťa Ion Stormu, Deus Ex: Invisible Wars. A taktiež využíva fyzikálny model Havok. Grafika vo všeobecnosti je výborná, textúry sú výborné a aj animácia postáv na tom nie je najhoršie (aj keď miestami pôsobila trochu kostrbato). Čo je však priam geniálne, je hra svetla a tieňov. Tiene, ktoré sú vrhané akýmkoľvek predmetom vyzerajú veľmi reálne a vytvárajú tak ohromnú atmosféru, ktorá sa pre takýto typ hry skvele hodí. Celkovo design levelov je na veľmi vysokej úrovni. No a našťastie na rozdiel od Deus Ex: IW je engine konečne lepšie optimalizovaný pre PCčka, takže sa to celé hýbe o niečo lepšie, no náročnosť na hardware zostáva aj naďalej pomerne vysoká. Čo by som grafike, ale najmä enginu vytkol, je časté zasekávanie sa o „nič“, tím šikovnejším sa podarí odtiaľ vyskákať, ale tým ostatným zostanú len oči pre plač a nasledovný load.

INTERFACE 9 / 10

Interface drží v hodnotení krok s grafikou a dosahuje tiež špičkovú úroveň. Hra je na 3 CD, inštaluje sa rýchlo a jednoducho, hlavné menu je prehľadné a pekne spracované. Za zmienku stojí aj in-game menu, ktoré obsahuje množstvo dôležitých informácií.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Takto dobre hrateľnú hru som už dávno nehral. Thief vás jednoducho chytí a nepustí hneď od prvej chvíle. Ohúri vás najmä svojou skvelou atmosférou. Mal som srdce až v krku, keď som sa potichu plížil v podpalubí lode plnej zombíkov. Máte pocit, že ste pánom noci. Ďalším veľmi veľkým plus je skvelý príbeh, ktorý vás pri hre určite udrží. Herná doba je, podľa môjho názoru tak akurát, okolo 30 hodín. K tomu si ešte pridajte viacero spôsobov, ako vyriešiť daný problém, skvelý design levelov a máte o zábavu postarané. Možno ale sklamem priaznivcov akčných hier, pretože celým levelom sa nikdy nepresekáte/prestrieľate, čo je pochopiteľne len dobre.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje hru pre viacerých hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Zvukové efekty sú tiež takmer bezchybné, hra je kompletne profesionálne nadabovaná. Veľmi reálne vyznievajú aj dialógy medzi postavami, ktoré sú tu na dennom poriadku, čo hre dodáva väčšiu reálnosť. Za hovoreným slovom nezaostávajú ani ostatné efekty ako svišťanie šípov alebo zvuk, ktorý vydávate pri chôdzi a podobne.

HUDBA 9 / 10

Už ma pomaly prestáva baviť písať len v samých superlatívoch, ale nezostáva mi nič iné. Hudba je jednoducho skvelá, dotvára už tak výbornú atmosféru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

TDS vám dá na výber zo 4 stupňov náročnosti, pričom easy a normal sú obyčajné brnkačky, s ktorými si poradí aj začiatočník. Hra sa stáva zaujímavou až na hard a skutočnou výzvou je nastavenie expert, ktoré bude robiť problémy aj tým najskúsenejším hráčom. A.I. je priamo úmerná náročnosti, čím je vyššia, tým sú nepriatelia všímavejší a pozornejší. Nepriatelia medzi sebou aj komunikujú, keď civilista nájde mŕtvolu, tak odbehne privolať stráže, keď sa mu „náhodou stratí“ mešec s peniazmi, začne sa vypytovať priateľa, či ho nevidel a podobne.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Už mi toho veľa na záver nezostáva, všetko dôležité bolo už povedané. Thief Deadly Shadows je viac než dôstojným pokračovaním legendy, som z tejto hry priam nadšený a budú aj všetci fanúšikovia stealth akcií. 4.5*