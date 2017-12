Vtipné, akčné RPG The Bard's Tale v ponuke CD Projektu

18. jún 2004 o 17:06 Juraj Chrappa

Hra by mala zaujmúť najmä netradičnou atmosférou, ktorá má byť vtipne ladená, čo je vidno aj na hlavnom hrdinovi, ktorého životným krédom nie je záchrana sveta pred zlom, ale dostatok peniažkov a príjemné posedenie v krčme pri vínku. Graficky je hra zabezpečená 3D enginom z konzolovky Everquest: Champions of Norrath. Napriek tomu, že The Bard's Tale bude mať odľahčenú atmosféru, nijako to neznižuje kvalitu samotnej hry. Questy sú silne nelineárne a nechýba ani možnosť vytvorenia pravej RPG partie plnej ekcentrických charakterov. Špeciálny systém konverzácie umožňuje nášmu bardovi, ako sa bude správať k ostatným postavám - či milo alebo ironicky. A za svoje správanie bude niesť následky. Hra dokonca celkom netradične ponúka hráčom rôzne piesne. Jednu si môžete vypočuť aj na oficiálnej stránke hry.

Keďže sa distribúcie u nás ujal CD Projekt, je veľmi pravdepodobné, že sa hry dočkáme minimálne s českými titulkami. To by bolo veľmi príjemným bonusom k už aj tak zaujímavo vyzerajúcemu titulu. Dočkáme sa ho už túto zimu.

Zdroj: tlačováspráva