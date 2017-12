Najlepšie hry E3 2004 podľa herných kritikov

18. jún 2004 o 16:39 Juraj Chrappa

Najväčšia herná výstava je už vyše mesiaca za nami, ale len teraz sa objavili najlepšie hry výstavy podľa hlasovania 35 najväčších médií. Nemôžeme tak celkom povedať, že by sa jednalo o herné médiá, pretože okrem uznávaných herných webov a časopisov ako Gamespot, IGN, Gamespy, PC Gamer, Computer Gaming World, Electronic Gaming Monthly či PC Gamer, sa hlasovania zúčastnili aj svetoznáme denníky a týždenníky ako The Washington Post, TIME, Newsweek alebo dokonca TV Guide! V každom prípade výsledky hlasovania nie sú žiadnym prekvapením a najviac ocenení si odniesli favoriti výstavy ako Splinter Cell 3, Halo 2 a nová konzola od Sony PSP. Keď budúci rok budú najlepšie hry vyberať "odborníci" z Ženy a život, Sveta kulturistiky alebo z Evy, vôbec sa nebudem čudovať. Ale tu už sú kompletné výsledky:

Naj výstavy: Sony PSP

Najlepšia originálna hra: Donkey Kong Jungle Beat (GameCube)

Najlepšia PC hra: Splinter Cell 3

Najlepšia konzolová hra: Halo 2 (Xbox)

Najlepší hardvér: Sony PSP

Najlepšia akčná hra: Halo 2 (Xbox)

Najlepšia akčná adventúra: Splinter Cell 3 (PC)

Najlepšia bojovka: Def Jam: Fight for New York (všetky konzoly)

Najlepšie RPG: Jade Empire (Xbox)

Najlepšie závody: Burnout 3 (PS2, Xbox)

Najlepšia simulácia: The Sims 2 (PC)

Najlepšia športová hra: Madden NFL 2005 (všetky platformy)

Najlepšia stratégia: The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth (PC)

Najlepšia logická hra: Donkey Kong: Jungle Beat (GameCube)

Najlepší multiplayer: Halo 2 (Xbox)

Špeciálna cena za grafiku: Splinter Cell 3 (PC)