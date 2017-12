Siemens CFX65: druhé, lepšie vybavené véčko od Siemensu

Siemens dnes predstavil aj svoje druhé véčko s označením CFX65. Ide o telefón, ktorý Siemens uvádza ako 24/7 lifestyle, teda pre ľudí, ktorí intenzívne trávia svoj život.

18. jún 2004 o 10:00 Marián Pavel - SME online



Medzi hlavné prednosti telefónu patrí svieži dizajn, dva displeje - CSTN zobrazujúci 65000 farieb (160 x 128 bodov) vo vnútri a čiernobiely displej (96 x 64 bodov) na vonkajšom kryte a digitálny fotoaparát so zabudovaným bleskom a 4-násobným zoomom.

Ďalšia výbava telefónu (97 X 48 X 23 mm, 88 gramov) uspokojí každého náročnejšieho užívateľa: používať bude môcť e-mail, kalendár, pripomienkovač, úlohy, poznámky, diktafón, časové zóny, kalkulačku, stopky, konvertor veličín, inteligentný budík, Java hry a aplikácie, GPRS i WAP. Užívatelia budú mať k dispozícii 3 MB internej zdieľanej pamäte.

Aj k CFX65 sa bude dodávať rôzne príslušenstvo: handsfree sady, slúchadlá, dátové káble, kolíska na synchronizáciu, držiak i sada do auta.

CFX65 príde na trh v auguste, jeho cena na Slovensku ešte nie je známa.

Naše prvé dojmy

CFX65 je lepšie vybavený nasledovník CF62. Telefón je podstatne lepšie dielensky spracovaný, lepšie sa drží v ruke. Klávesnica je síce zapustená do tela telefónu, no klávesy sa veľmi dobre stláčajú. Dobre sú vyriešené aj funkčné klávesy a päťsmerové tlačidlo nahrádzajúce joystick. Zvláštny je postup Siemensu – zatiaľ čo konkurencia prechádza k dvom farebným displejom, vonkajší displej je len čiernobiely s ľadovo-bielym podsvietením. Uvidíme, čo sa tento „hendikep“ odzrkadlí na priaznivejšej cene telefónu.

Zmenami prešlo aj menu telefónu – má mierne inovovanú grafiku.

K dispozícii sme mali jednu z prvých testovacích verzií telefónu, preto vám podrobnejší pohľad na novinku prinesieme neskôr.

Technické parametre

Dual Band Mode GSM 900/ 1800 MHz

Rozmery: 97 x 48 x 23 mm

Váha: 88 g

Displej: C-STN 65000 farieb, 160 x 128 bodov, externý displej: ČB, 96 x 64 bodov

Integrovaný VGA fotoaparát, 4 x digital zoom so zabudovaným LED bleskom

GPRS MultislotClass 10, Coding scheme 1 –4

Java MIDP 2.0

WAP 2.0

IrDA, USB/RS 232

Batéria: Li-Ion 600 mAh

Pohotovostný čas: do 200 h

Čas hovoru: do 200 min.