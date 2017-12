Predaj licencií MTS v ČR asi ovplyvnia ceny hovorov

20. nov 2001 o 16:42 TASR

Praha 20.novembra - Českí mobilní operátori EuroTel a RadioMobil upozornili Český telekomunikačný úrad (ČTÚ) na to, že ak by sa rozhodol znížiť ceny za volania z pevnej siete na mobilnú, klesnú im príjmy. To by podľa nich ohrozilo ich záujem o nákup licencií na prevádzkovanie modernej mobilnej technológie UMTS. Od ich úspešného predaja si pritom český kabinet sľubuje 20 miliárd Kč a počíta s nimi v tohtoročnom rozpočte.

Na poklese prepojovacích poplatkov medzi sieťami by zarobili majitelia pevných telefónnych aparátov. Tí by na mobilné linky mohli volať až o 3 Kč lacnejšie za každú minútu hovoru. "Niekoľkokrát sme úrad upozornili, že priebeh regulácie tunajšieho telekomunikačného trhu nám nie je jasný. Nevieme totiž, koľko v budúcnosti zarobíme," povedal v pondelok hovorca spoločnosti EuroTel Jan Kučmáš. Na otázku, či bude zníženie prepojovacej ceny znamenať koniec záujmu EuroTelu o nákup licencie UMTS, odmietol J. Kučmáš odpovedať. "To je už nad rámec toho, čo vám môžem povedať," konštatoval. "Nikdy sme neviazali svoj záujem o nákup licencie na nutnosť zachovať ceny za spojenie medzi oboma sieťami," povedal v pondelok Jiří Hájek, zástupca spoločnosti RadioMobil, ktorá prevádzkuje sieť Paegas.

Telekomunikačný úrad sa v pondelok k záležitosti nevyjadril. Tento týždeň má vláde ČR predložiť návrh minimálnej ceny pre aukciu na licencie UMTS a do konca novembra rozhodnúť o znížení cien pre volania z pevných do mobilných liniek. Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.

