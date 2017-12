Parašutista „skočí“ z vesmíru na zem

Austrálčan Rodd Millner sa chystá na najväčší parašutistický výkon všetkých čias. Plánuje zoskočiť padákom z výšky 40 kilometrov(!), kde sa končí zemská atmosféra a začína blízky vesmír. Jeho zoskok sa začne takmer vo vzduchoprázdne, bude pokračovať mrazivou riedkou vrstvou v stratosfére a skončí sa, ako Millner verí, na zemi. Počas zoskoku by mal dosiahnuť rýchlosť až 1800 km/h, mal by sa stať prvým človekom, ktorého voľný pád prekoná rýchlosť zvuku. Zoskok (alebo pád) zaznamená špeciálna 70 mm kamera. Millnera by v marci 2002 mal hore vyniesť héliový balón veľkosti dvoch futbalových ihrísk. Zoskok ba mal trvať približne 10 minút. (Reuters, BBC, SciTech.5D)