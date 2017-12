Tortuga: Piráti Nového sveta - bojuj, obchoduj, prevážaj

Stratégia Tortuga: Piráti Nového sveta vás prenesie do 16. storočia, keď sa to v karibských vodách len tak hemžilo pirátmi. Budete bojovať, obchodovať a plaviť sa po šírich a nebezpečných moriach. Stojí to však zato?

18. jún 2004 o 1:01 Erik Kapsdorfer

Spoločnosť Ascaron je medzi priaznivcami stratégií pomerne známa. Zaslúžili sa o hry Patrician II a nedávno vydané pokračovanie Patrician III, minulý rok vydaná obchodno-ekonomická stratégia z prostredia Karibiku Port Royale či taktiež nedávno uvedená RPG Sacred, ktorá sa považuje za akéhosi nástupcu legendárneho Diabla. No a nesmieme zabudnúť ani na stratégiu Tortuga: Piráti Nového sveta, ktorá uvidela svetlo sveta koncom minulého roka. V zámorí je skôr známa pod názvom Pirate Hunter u nás sa však predáva pod názvom Tortuga: Piráti Nového sveta. Hra je plne lokalizovaná do češtiny, takže v tejto recenzii bude reč práve o nej.

Príbeh Tortugy sa odohráva v 16. a 17. storočí nášho letopočtu v Karibskej oblasti, zahŕňajúcej okolo 60 rôznych miest rozmiestnených na karibských ostrovoch, či pobreží Mexika, Strednej a Južnej Ameriky. Pokiaľ ste mali tú česť hrať stratégiu Port Royale máte o mape celkom jasnú predstavu, lebo v Tortuge je prakticky totožná. Toto obdobie je známe ako zlatá doba pirátov, čas kedy piráti na svojich lodiach v hojnej miere brázdili Karibské more a napádali obchodné lode Španielov, Angličanov či Francúzov.

Hra nemá prakticky žiaden príbeh, neprivíta vás žiadne úvodné intro a tak sa teda priamo ocitáte v menu, z ktorého na úvod vyberáte možnosť Nová hra a púšťate sa priamo do hry. Tortuga obsahuje celkovo 16 scenárov, v ktorých sa vystriedate za kormidlom španielskych, francúzskych, anglických a holandských lodí. Hlavným cieľom tejto hry je plniť rozkazy vašich nadriadených, guvernérov jednotlivých miest, bojovať proti pirátom, obchodovať s tovarom a takýmto spôsobom získavať prestíž, skúsenosti, peniaze a tým pádom vyššie postavenie.

Splnenie jednotlivých scenárov vyžaduje obsadiť istý počet miest či plniť niektoré iné misie. Ale predovšetkým pôjde o obsadzovanie miest. Na začiatku však vlastníte iba malú loďku, osadenú pár kanónmi, s ktorou veľa bitiek nepovyhrávate. Zo začiatku je preto lepšie zamerať sa na obchodnú stránku hry, získať nejaké peniaze, skúsenosti v bitkách s malými loďkami atp. Hra poskytuje akési dva módy, režimy, v ktorých sa odohráva – tým prvým, je samotné mesto, ktoré obsahuje budovy: trhoviská, v ktorom je možné nakúpiť suroviny pre posádku či obchodovanie, naverbovať samotnú posádku, či nakúpiť strelivo a kanóny pre svoje lode (celkovo 19 druhov surovín). V meste ďalej nájdeme doky, v ktorých je možné opraviť poškodené lode, resp. v prípade, že vlastníte viacero lodí, niektorú z nich za malý peniaz predať. K neodmysliteľnému obrazu karibských miest patrí nepochybne krčmička, hostinec, ktorý v tejto hre slúži ako:

1. herňa – hrať je možné jedine kocky, takže ak si trúfate, môžete časť (alebo kľudne aj celý) majetku vsadiť na nejaké číslo a v prípade, že padne to vaše, môžete byť bohatší o celkom slušnú sumičku (žiaľ, môže to byť aj naopak) peňazí.

2. miesto získavania informácií od rôznych námorníkov, ktorých ak pozvete na pohár rumu vyzradia vám nejaké tajomstvá, nové informácie o mestách, aktuálnej situácií v Karibiku alebo predajú kúsok z mapy pokladu.

3. miesto získavania misií – pomaly v každom takomto hostinci sa nájde osoba, ktorá potrebuje odviesť z jedného miesta do druhého, resp. osoby, ktoré vás požiadajú o doručenie nejakej zásielky, liekov do iného miesta – avšak pokiaľ chcete získať sľúbenú sumu peňazí za vykonanie tejto činnosti, musíte to stihnúť v časovom intervale.

V niektorých mestách sa nachádzajú taktiež domy guvernérov, ktorí vám dávajú časovo náročnejšie úlohy, ktoré musíte splniť pokiaľ chcete úspešne dokončiť scenár. Jedna sa napr. o obranu vášho domovského prístavu pred pirátmi, ktorí sa vyhrážajú guvernérovi útokmi na mesto, ďalej je to vyhľadanie stroskotaných lodí, neskôr taktiež útoky na mestá iných krajín.

V prístave nájdete taktiež akúsi truhlicu, kde môžete rozdeliť svoju korisť medzi vašu posádku a takýmto spôsobom zvýšiť morálku vašich námorníkov. Áno v Tortuge existuje taktiež ukazovateľ morálky, ktorý ak je v červených číslach, posádka sa vám jednoducho vzbúri a odíde. Pokles morálky je možné skorigovať dostatkom potravín a alkoholu na palube lodí a najmä pravidelným rozdeľovaním koristi.

A v pomaly každom meste nájdete taktiež informačnú tabuľu, z ktorej sa dozvedáte o hľadaných pirátoch, za ktorých dolapenie vyhlásili guvernéri miest istú finančnú odmenu.

Ďalšia vec, ktorej sa v tejto hre nevyhnete sú námorné bitky. Nevyhnete sa stretu s pirátmi, ktorí predovšetkým v pokročilejších dobách hrania začnú byť pomerne častí a otravní. Bojovať však budete taktiež s flotilami znepriatelených krajín (na začiatku máte s každou krajinou neutrálny vzťah). Boje prebiehajú na samostatnej mapke, sú pomerne jednoduché a zvládne ich každý player. Bojovať môžete maximálne s jednou loďou, čo je však nie veľmi fér, keďže vaši súperi na vás môžu zaútočiť pokojne aj so štyrmi loďami. S tým už nenarobíme nič, preto nám nezostáva iné, len vymyslieť dobrú bojovú stratégiu, s ktorou pohodlne porazíme aj niekoľkonásobnú presilu. Na výber máte tri útoky: prvým je ťažká paľba, ktorá poškodí samotný trup lode a delá. Druhým typom útoku je tzv. reťazová paľba, ktorá nepriateľskej lodi dokáže pekne potrhať plachty a tak jej znemožniť akékoľvek manévrovanie a do tretice tu máme paľbu, ktorá je dobrá na preriedenie protivníkovej posádky. Správnym manévrovaním, využitím smeru vetra a správnou kombináciou daných útokov je možné bitky vyhrať a v prípade, že totálne nezničíte nepriateľskú loď, môžete ju obsadiť a zajať (v prístavoch nasledovne predať alebo použiť pre bojové účely). Bitky loď proti lodi sú jedny z tých ľahších – väčší problém je dobyť mesto, ktoré je chránené kanónovými vežami – tu už boli našťastie autori k hráčom milosrdnejší, takže im dovolia použiť viacero lodí, pretože s jednou zničiť niekoľko streľných veží je naozaj problém. Aj námorné bitky sú veľmi podobné tým z Port Royale :(.

Vaša sila záleží taktiež od lode. Na začiatku vlastníte obyčajnú malú loď s pár delami, avšak v budúcnosti sa dostanete k manévrovaniu väčších korábov osadených niekoľkými desiatkami diel, poskytujúcich ochranu stovkám ľudí. Celkovo do hry autori implantovali 12 druhov lodí.

GRAFIKA 6 / 10

Vývojári z Ascaronu toho od vydania stratégie Port Royale veľa neučinili. Grafika je prakticky identická. 2D izometria je síce pekná, na prvý pohľad oku lahodiaca, avšak len ťažko nájdete niečo, čo by vás ohromilo. V nastaveniach je možné nastaviť maximálne rozlíšenie hry 1280x1024 a úroveň detailov, avšak ani na najvyšších detailov hra nevyzerá nijak úchvatne – jednoducho priemer. Škoda, že pri pohybe na mori, nie je možné zoomovať, zoom je vám umožnený jedine v prípade námorných bitiek – nečakajte však nič úchvatné, pri najväčšom priblížení uvidíte pekne zubaté loďky (aj keď táto časť hry je spracovaná 3D ;) ). Človek by aspoň privítal krajšie stvárnenie námorných súbojov, no je síce pekné že jednotlivé plavidlá horia, správajú sa podľa toho, ako je nimi zaobchádzané, ale efekty by vážne mohli byť lepšie. Samotné mestá vyzerajú ako vystrihnuté so série hier Heores of Might and Magic (viď. screenshoty) – dokonca tam nájdeme niekoľko animovaných postáv ;). Inak hovorím - grafika priemer – tri hviezdy.

INTERFACE 8 / 10

K ovládaniu by som nejaké výraznejšie výhrady nemal. Vystačíte si v podstate s myškou. Pravým a ľavým tlačidlom vykonávate jednotlivé akcie, skrolovacím kolieskom je možné zoomovať pohľad pri námorných bitkách. Ovládacie panely v hre sú celkom prehľadné, taktiež veľmi podobné tým z Port Royale, takže opäť akosi chýba autorom inovácia. Dôležité však je, že všetko je prehľadné. V pravej hornej časti obrazovky mate ukazovateľ prestíže, pod ním sa nachádza samotná mapa, ďalej nasleduje ukazovateľ morálky posádky, množstvo surovinových zásob, aktuálny stav lode, jej výzbroj a úplne dole zas aktuálny cieľ hry. V hornej časti obrazovky nájdete štvoricu ikoniek: Kronika, v ktorej sa zaznamenávajú všetky informácie, ktoré získate od okolitých lodí; Denník – je akýmsi štatistickým miestečkom, v ktorom získate informácie o vašom aktuálnom majetku, misiách, nájdete tu taktiež nejaké grafy, vašu aktuálnu hodnosť, mapku a rôzny iný pokec o ktorom sa, myslím, nemá zmysel viac rozpisovať. Treťou ikonkou je možnosť zapnutia a vypnutia stretnutí s priateľskými a neutrálnymi loďami (túto možnosť určite v budúcnosti využijete, pretože Karibikom sa plaví obrovské množstvo lodi a s každou sa pozdraviť je naozaj otravné, zas na druhej strane prídete o zdroj informácií) a posledná ikonka predstavuje Možnosti – tu si môžete nastaviť grafiku, zvuk, rýchlosť hry (odporúčam nastaviť najvyššiu) prípadne nahrať či uložiť hru (pozor! – hru je možné ukladať jedine v prístavoch).

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

No a dostávame sa k dosť spornému bodu Tortugy. Hrateľnosť! Dá sa to hrať? Nedá sa to hrať? Odpoveď je: dá, avšak len určitý čas. Po takých piatich až desiatich hodinách hry vás totiž chytí silný stereotyp a budete mať chuť zahrať si niečo úplne iné. Áno stereotyp, vyplývajúci z faktu, že jednotlivé misie sa postupom času opakujú, dohranie jednotlivých scenárov dá zabrať pomerne veľa času. Povedzte, je zaujímavé počas jedného scenára vykonávať niektoré misie 10-krát dokola? V nasledujúcom scenári nanešťastie žiadna zmena a opäť stále opakovať činnosti: rozdrv túto flotilu, zanes do tohto miesta nejaké lieky, prosím odvez ma tam a tam, prosím nájdi stroskotanú loď a podobné dokolečka sa opakujúce činnsoti. A to už nehovorím o stereotype z jednotvárnych súbojov.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Zvukové efekty... priemer - počuť tu šum mora, vetra, počuť štebot vtáčikov, pri námorných bitkách samozrejme nejakú tu paľbu, ale celkovo nepredstavujú nijaký nadpriemer – mohli byť lepšie, preto dávam tri hviezdičky.

HUDBA 8 / 10

Hudobnú stránku zvládli autori troška lepšie ako zvukové efekty. Do pohody hrajú celkom príjemné pirátsko-karibské skladby, ktoré vytvárajú atmosféru 16. a 17. storočia, časy najväčšieho rozkvetu pirátstva. Škoda len, že autori nezložili viac melódií, pretože postupne sa jednotlivé hudobné stopy začínajú opakovať.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Čo sa náročnosti týka, tak tá sa postupne zvyšuje – podľa toho na akej hodnosti sa práve nachádzate. V tých úvodných nebudete mať s námornými bitkami nijaké ťažkosti, s pribúdajúcimi skúsenosťami sa však budete stretávať s oveľa ostrieľanejšími a lepšie vyzbrojenými pirátmi, ktorí vás neraz olúpia o všetok váš majetok. Inteligencia nepriateľov nie nijako oslnivá, čo vidno najlepšie pri súbojoch, kedy nešpekulujú s vymýšľaním nejakej špeciálnej taktiky. Aspoň, že niektorí piráti sa dajú na útek v čase, kedy je pre nich situácia naozaj beznádejná.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Tortuga: Piráti Nového sveta je nepochybne zaujímavá stratégia – avšak jedine pre tých, ktorí nehrali Port Royale. O TorRuge sa dá totiž povedať, že je vlastne akousi oklieštenou verziou spomínaj hry, ktorú taktiež vyrába Ascaron. A na Tortuge to vidieť – takmer žiadne inovatívne prvky, podobný interface, podobný game design. Skrátka, ide tu prakticky len o nasledujúce veci: obchodovať, bojovať, prevážať, stretávať sa a získavať nové informácie – to je dosť maximálne na 10 hodín hrania, po tejto dobe totižto prichádza stereotyp z dookola sa opakujúcich misií. Preto ak máte záujem o podobný žáner, zaobstarajte si radšej Port Royale, ktorý ponúka oveľa širšie spektrum možností ako Tortuga. Alebo vyčkajte na pripravované druhé pokračovanie Port Royale.