obloha v MARCI

8. mar 2001 o 0:00

Počas marca, po zotmení na prvý pohľad upúta súhvezdie Orión nad južným obzorom. Nižšie, vľavo od Orióna žiari Veľký pes s jasnou modrobielou hviezdou Sírius. Vo výpočte výrazných a na jasné hviezdy bohatých súhvezdí zimnej oblohy nesmie chýbať Býk, Povozník, Blíženci a Malý pes. Odchádzajúce klenoty mrazivých nocí nahradí súhvezdie Lev, Panna a Váhy na juhovýchode. Na východe sa vysoko nad obzor dvíha Pastier s jasnou oranžovou hviezdou Arktur. Do zenitu, presne nad hlavu pozorovateľa, sa postupne presúva Veľká medvedica (ľudovo Veľký voz) a spod severovýchodného obzoru sa v neskorších večerných hodinách za Herkulom začína vynárať súhvezdie Lýra a Labuť s iskrivými hviezdami Vega a Deneb.

Na pozadí hviezd žiaria jasné objekty, ktoré sa akosi nehodia do obrazcov súhvezdí, dokonca v niektorých momentoch mýlia pri orientácii na oblohe. Nie sú to však žiadne nové telesá, sú to „bludné hviezdy“ – planéty. Na západe svieti nádherná Venuša. V priebehu mesiaca bude rýchlo meniť polohu a presúvať sa stále nižšie k obzoru, na oblohe bližšie k Slnku. Preto sa bude časový odstup medzi západom oboch telies skracovať, až Venuša zanikne vo svite súmraku. Prakticky od začiatku februára do začiatku marca si zachováva svoju maximálnu jasnosť a bude po Mesiaci druhým najjasnejším objektom nočnej oblohy. Na juhozápade púta pozornosť nápadná dvojica jasných planét – Jupiter a Saturn. Takto, vedľa seba putovali oblohou počas celého minulého roka. V marci sú „doma“ v súhvezdí Býka,neďaleko otvorených hviezdokop Hyády a Plejády. Jupiter sa nachádza hneď vedľa oranžovej hviezdy Aldebaran, tzv. oka Býka. Menej jasný Saturn bude bližšie k obzoru. Už malý ďalekohľad poskytne úchvatný pohľad na jeho sústavu prstencov. Mars vychádza na východe po polnoci; „ranní vtáci“ ho uvidia pred brieždením na juhu, blízko súhvezdia Škorpión.

Prvú štvrť Mesiaca (polmesiac v tvare D) uvidíme 3. marca. Do splnu sa dostane 9. marca a deň predtým prejde perigeom, teda najbližším bodom svojej dráhy okolo Zeme. V tretej štvrti (polmesiac v tvare C) bude 15.marca a potom prídu tmavé bezmesačné noci. 25. marca nastane nov.

V noci zo soboty 24. marca na nedeľu 25. marca, presnejšie v nedeľu nadránom, dôjde k plánovanej zmene zimného (02.00 SEČ) na letný čas (03.00 LSEČ).