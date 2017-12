Harry Potter a väzeň z Azkabanu – dementori, traste sa!

nes má v slovenských kinách premiéru tretí diel Harryho Pottera a po dvoch úspešných herných spracovaniach sa násťročný čarodejník s jazvou na čele opäť vracia aj na naše PC monitory. V pokračovaní s podtitulom Väzeň z Azkabanu si však zahráme nielen za H

17. jún 2004 o 1:19 Marián Kluvanec

Darryho, ale aj jeho kamarátov Rona a Hermionu. A to veru nie je jediné prekvapenie, ktoré pre nás autori z EA Games prichystali...

Film a hra, hra a film. Nerozlučná dvojica populárnej kultúry. V prípade série Harry Potter (a Pán Prsteňov) pribúda ešte aj kniha. J. K. Rowlingová vytvorila nové smernice v trendoch detskej literatúry a tak sa hádam prvýkrát v dejinách písaných rozprávok stretávame s fenoménom „starnutia“ hlavných hrdinov príbehu. Harry a ostatní sú totiž už tretiakmi na čarodejníckej škole Hogwards (po česky: Bradavice) a to okrem problémov s uhrami znamená aj to, že veru začnú poškuľovať po spolužiakoch opačného (niektorí možno aj rovnakého) pohlavia... Neuvažujme ale ďalej o HP ako "bildungsrománe" a poďme sa pozrieť, čo dobrého prináša hra.

V prvom rade treba zdôrazniť preklad textov do jazyka českého – bol použitý slovník identický s českou verziou knihy, takže tí z vás, ktorí čítali Harryho dobrodružstvá v tomto jazyku, budú ako doma. My „slovenčinári“ sa najprv chvíľu potrápime, ale intuitívne a logicky sa dá rýchlo pochopiť význam jednotlivých pomenovaní. Dabingy postáv inak ostali anglické a mohli dopadnúť aj o niečo lepšie.

Dej hry začína v školskom exprese (teda nie u Harryho náhradných rodičov), kde sa nenútene naučíme pri hľadaní Ronovho Prašivca ovládať postavičky. Áno, je to tak, postavičky – ako som už písal vyššie, EA sa rozhodli umožniť nám aj hranie za Rona a Hermionu, z ktorých každý má svoje špecialitky v čarovaní a tak nám umožní postúpiť na inak nedosiahnuteľné miesta. Niektoré kúzla zas kvôli zvýšeniu účinnosti používajú všetci traja hrdinovia naraz. Čaruje sa ľavým tlačidlom myši, pravým sa skáče a pohybujeme sa šípkami, alebo klasicky cez W S A D. Na svojich cestách čarodejníckym zámkom nezabudnite otvárať truhlice, príp. iné „podozrivé“ veci z inventáru chodieb, keďže sa za nimi môžu skrývať cennosti ako fazuľky, tekvice, či kotlíky, za ktoré sa v obchode bratov Weaslyovcov dajú nakupovať rôzne zaujímavé veci. Také sú napr. bonusové kartičky kúzelníkov (spolu je ich okolo 80), ktoré sa však dajú aj vyhrať v prítomných minihrách (lietanie na Hypogrifovi nahradilo metlobal, ktorý vyšiel pod značkou EA ako samostatná hra).

Kto čítal knižnú predlohu, vie, že z Azkabanu ušiel obávaný zločinec Sirius Black a po celom území ho hľadajú nebezpeční strážcovia – dementori. Ako sa celá zápletka vyvinie a kto bude na konci víťaz a kto porazený, sa najlepšie dozviete práve z knižky. Na film sa síce teším, hra ma zabavila, ale originál je originál. Ak vás ale bavili predchádzajúce časti Harryho na PC, v tretej sa určite nesklamete, ba prinesie vám aj zopár noviniek (ovládanie transfigurovaných zvierat, ľadová kĺzačka...). Dobrá zábava a pre mladších hráčov perfektná príležitosť ako prežiť Harryho tretie dobrodružstvo na vlastnej koži.

GRAFIKA 6 / 10

Chválospevy niektorých zahraničných médií ohľadom vylepšenej grafiky (oproti prvým dvom dielom) považujem za prehnané. Hra totiž ani na maximálnych detailoch nevyzerá oslnivo a aj keď to je možno jej temnejším ladením, mohli autori kráčať trochu s dobou a pár drobností pridať. Textúry objektov aj postáv mohli byť teda oveľa dokonalejšie spracované... Tento poznatok bolí najviac v in-game animáciách, ktoré pravda ostali enginové a tak sa filmové sekvencie veľmi nekonajú. Navyše, hra vyšla len na jednom CD, čo tiež o niečom vypovedá. Aj keď – na jednom CD vyšiel aj nemecký budget Moorhuhn Kart 2 a graficky je na tom o doooosť lepšie.

INTERFACE 8 / 10

Osvojenie ovládania prebehne behom niekoľkých sekúnd ak sa práve vo vašom okolí neudeje niečo úplne paranormálne... Takisto sa ovládal aj HP2, menu je prehľadné a kamera nešalie ako posadnutá Duchom Zloduchom. Originálne sú vyriešené pohyby zajaca, ktorého môžeme zo sochy oživiť a potom sa pomocou neho dostať na inak nedostupné miesta. Zajko hopká a skáče, hryzká trávičku a hrabe sa v piesku. No nezamilujete si ho?

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Príjemná behačka a skákačka s akčnými scénami, ktorá zabaví. Taký je HP3 na PC, len škoda, že trochu krátky. Každopádne, kto pozná príbeh, si môže pripočítať pol hviezdičky. Ostatným ale tiež celkom neznámy nie je a ak aj hej, stále ide o nadpriemerne zábavnú gamesku. Prispievajú k tomu aj minihry a niekoľko menších „logických“ problémov, ktoré nebude problém vyriešiť za krátku chvíľu. Harry Potter prosto vyčaruje vo vašej izbe príjemne oddychovú hru a na vašej tvári spokojný úsmev.

MULTIPLAYER

Nie, nie. Harry stále ostáva primárne singleplayerovou záležitosťou. Škoda.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Hoci na mojej zostave sa občas zvuk pri dabingoch zasekával (ide zrejme o nejakú nedoladenosť systému), nie je SFX v HP3 žiadne kvílenie prehrávané cez deravé vedierko. Na každú akciu existuje zvuková reakcia a ruchová kulisa sa od hanby naozaj nemusí červenať ani na chvíľu. Najviac sa realite podobajú asi ozveny krokov postáv – prebehnutie po drevenom moste znie ako prebehnutie po drevenom moste.

HUDBA 6 / 10

Monumentálnu hudobnú stopu by som od HP3 nečakal a taká ani nie je. Ide len o „štandardnú“, takmer filmovú hudbu, ktorá sa tak veľmi hodila do prvých dvoch častí, až v trojke vyznie celkom nenápadne... Darmo, kritický tester sa niekoľkým orchestrálkam len nepoddá. ;-) Aj tak ale ide o kvalitnú muzičku, aj keď ako samostatný soundtrack by neobstála.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Akáže AI nás môže prekvapiť v tomto type hier (ak by som sa o tom nezmienil – HP je behačka z pohľadu tretej osoby)? Naskriptovaná??? Ak porovnám všetkých tých splašene behajúcich raráškov a ostatné tunajšie bytosti napr. s vojakmi z Far Cry, dostane HP za túto položku hviezdičky len dve. Ale objektívne, v mori ostatných hier, to stále postačí na priemer.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Harry Potter vo svojom treťom pokračovaní na osobnom počítače len jemne dráždi hranicu vyššieho nadpriemeru. Je to síce dobrá, zábavná hra pre každého, ale po grafickej stránke predsa len mohla byť viac dotiahnutá do konca, navyše herný systém ostal rovnaký ako v predošlom diely. Najmä zo začiatku som si pripadal ako pri hraní dvojky, len s iným príbehom a troma ovládateľnými postavami. Ale keď sa to už trochu rozbehne, človeka chytí a je jasné, že nového Harryho určite dohráte až do konca...

