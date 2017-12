Pri rímskom nápise v Trenčíne objavili nové písmená a stopy ďalších znakov

20. nov 2001 o 14:15 TASR

Trenčín 20. novembra (TASR) - Pri rímskom nápise na trenčianskej hradnej skale odkryl reštaurátor Albín Okša už dve nové písmená a stopy po ďalších znakoch. Zdá sa, že nad prvým riadkom oficiálne známej verzie nápisu z roku 179 vytesali Rimania ešte jedno alebo viac slov.

Podľa speváka Petra Dvorského, ktorý sa na objav prišiel pozrieť v uplynulých dňoch, by nové písmená V a A mohli byť pozostatkom slova VIVA. Znamenalo by to, že pred textom "Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu v počte 855 vojakov II. légie, dal zhotoviť Maximianus, legát II. pomocnej légie" by mohlo byť ešte slovíčko "Sláva".

Archeologička Trenčianskeho múzea Tamara Nešporová je pri hodnotení objavu opatrnejšia: "Všetko je možné, ale zatiaľ som zdržanlivá. Treba to dobre preskúmať, aby sme sa nesekli. Zatiaľ sa nedá povedať, že by tam bolo I a ďalšie V." Podľa Nešporovej sú dve písmená nádherne zreteľné, ale z ďalších zostali len nejasné náznaky. Nálezom by sa mali zaoberať slovenskí, maďarskí, rakúski, českí a talianski experti.

Podľa archeologičky vo svete už existuje technika, ktorá by dokázala rekonštruovať chýbajúce písmená, ale na Slovensku o nej môžeme iba snívať. Rovnako si múzeum nemohlo dovoliť najdokonalejšie prípravky na zakonzervovanie nápisu. Reštaurovanie totiž hradilo z verejnej zbierky, v ktorej sa podarilo vyzbierať asi 400 tisíc korún. "Nápis nám v priebehu desiatich rokov odíde. Z posledného riadku už zmizli tri písmená a z ďalšieho jedno číslo vyjadrujúce počet vojakov," povedala Nešporová.

Nápis dal do skaly vytesať v roku 179 Marcus Valerius Maximianus na počesť víťazstva rímskych vojsk. V minulosti ho niekoľkokrát obnovovali, ale k objavu došlo až teraz, keď reštaurátor očistil väčšiu časť skaly v okolí nápisu. Odborníci zatiaľ nepredpokladajú, že by objav mohol mať vplyv na text a datovanie nápisu. Vylúčiť vraj nemožno ani to, že sa Rimania pri vytesávaní nápisu pomýlili alebo si ho skúšali "nanečisto".