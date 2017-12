Doba ľadová nás zrejme ešte nečaká

Z doteraz najhlbšieho pohľadu do klimatických dejín Zeme vyplýva, že sa nám možno na nejaký čas vyhne doba ľadová. Jej nástup by ...

17. jún 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Výskumníci vyberajú úsek ľadového stĺpca z vrtu Dome C.





Z doteraz najhlbšieho pohľadu do klimatických dejín Zeme vyplýva, že sa nám možno na nejaký čas vyhne doba ľadová. Jej nástup by totiž už bol logický, pretože asi 13-tisíc rokov žijeme v dobe medziľadovej. Typická dĺžka jej trvania je desaťtisíc rokov.

Pohoda na ľadovej kupole

Medzinárodný vedecký tím analyzoval ľadový stĺpec získaný vrtným projektom EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). Zachytáva unikátne obdobie 740 000 rokov, teda osem cyklov dôb ľadových a medziľadových.

Stĺpec pochádza z lokality nazvanej Dome C vo východnej Antarktíde. Vedci si ju vybrali preto, že tamojší ľad vytvára na skalnom podloží masívnu kupolu. Leží zhruba na 75. stupni južnej šírky a 123. stupni východnej dĺžky vo výške 3233 metrov nad morom. Vŕtanie prebiehalo v rokoch 1996 až 2003 a bude pokračovať. Odhadovaná hrúbka ľadu na Dome C je vyše 3300 metrov, vrt už prenikol do hĺbky 3190 metrov.

Výskumná stanica je na antarktické pomery komfortná. Hoci na lokalite začiatkom výskumnej sezóny panujú teploty okolo mínus 50 stupňov, ba aj v strede leta mínus 25 stupňov, mrazivé vetry na vrchole nie sú také nepríjemné ako v nižších oblastiach najjužnejšieho kontinentu.

Sonda do neznámeho obdobia

Ďalšie vŕtanie bude kvôli geotermálnemu teplu ťažšie a treba sa naň dobre pripraviť. Vedci preto v časopise Nature zhrnuli výsledky doterajších analýz.

Koordinátorom 56-členného tímu EPICA z Francúzska, Talianska, Veľkej Británie, Švajčiarska, Dánska, Nemecka, Švédska, Belgicka, Holandska, Nórska a Ruska bol Eric Wolff z British Antarctic Survey.

Predtým držal rekord v ponore do ľadovej minulosti vrt z ruskej stanice Vostok, takisto vo východnej Antarktíde. Pokryl zhruba posledných 420 000 rokov a štyri cykly dôb ľadových. Ukázal jasnú súvislosť obsahu skleníkových plynov v atmosfére, predovšetkým oxidu uhličitého a metánu, s klimatickými pomermi.

Vrt Dome C je unikátny tým, že prenikol do ešte skoršieho obdobia, v ktorom sa doby ľadové a medziľadové striedali rýchlejšie, a boli tiež klimaticky menej extrémne.

Povzbudenie pre dnešok?

Dome C názorne ilustruje prechod od kratších a menej extrémnych ku stotisícročným a extrémnym cyklom. Dôležitý je poznatok, že hoci boli pri kratších cykloch výkyvy miernejšie, celkovo vtedy teplejšie fázy zaujímali väčšiu časť cyklu. Ďalej na rozdiel od vrtu Vostok zachytáva celý nástup a priebeh pozoruhodného obdobia pred zhruba 400 000 rokmi. Práve toto obdobie pripomína dnešnú situáciu usporiadaním prvkov vesmírnej geometrie našej planéty, konkrétne najmenšou eliptickosťou jej obežnej dráhy a podobným sklonom jej rotačnej osi. Z Dome C vyplýva, že obsahy oxidu uhličitého a metánu vo vtedajšej atmosfére zodpovedali predpriemyselným hodnotám v našej ére.

Podstatné však je, že vtedy doba medziľadová trvala 28 000 rokov, oveľa dlhšie ako typických 10 000. Zdá sa, že keď je eliptickosť zemskej dráhy najmenšia pri zhruba dnešnom sklone zemskej rotačnej osi, dočasne to "vypína" či zoslabuje účinok faktorov aktivujúcich nástup doby ľadovej.

To je pre nás povzbudzujúce. Ak je analógia spred 400 000 rokov dokonalá, znamená to, že aj keď sme si už typických 10 000 rokov doby medziľadovej prežili, máme pred sebou ešte aspoň ďalších 13 000 rokov.

Ešte to môžeme pokaziť

Pravda, ak si to nepokazíme emisiami skleníkových plynov. Nad istou prahovou hodnotou by totiž mohli klímu destabilizovať. Ide nielen o priemyselné, ale aj o poľnohospodárske emisie, napríklad metán z pestovania ryže a chovu hovädzieho dobytka či oxid uhličitý z vypaľovania lesov pri rozširovaní polí a pasienkov. Toto všetko človek robí už tisícky rokov.

Na prvý pohľad akoby sme nimi nástup ďalšej doby ľadovej odďaľovali, no nedávna správa Pentagonu o rizikách "klimatických vojen" i práve premietaný hollywoodsky katastrofický trhák Deň potom poukazujú na možnosť, že otepľovanie klímy môže paradoxne priniesť náhle ochladenie. Drvivá väčšina vedcov túto možnosť v blízkej budúcnosti síce nepovažuje za aktuálnu, nik z nich si ju však nedovolí vylúčiť, najmä s ohľadom na zmeny vyvolávané ľuďmi.

Uvidíme, čo ukáže pokračovanie vrtu Dome C k ľadu starému vyše 900 000 rokov. Malo by to osvetliť, prečo sa pred asi miliónom rokov začal predlžovať pôvodný 40 000-ročný cyklus dôb ľadových a medziľadových. To bude aj jedným z hlavných cieľov vedeckého programu Medzinárodného polárneho roku (2007-2008).

